ネームバリューが高いと思う「島根の公立進学校」ランキング！ 2位「出雲高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は7月3〜17日の間、10〜60代の男女125人を対象に、中国地方の公立進学校の印象に関するアンケートを実施しました。本記事では、ネームバリューが高いと思う「島根の公立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国125人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までの全ランキング結果を見る】
「出雲」という名のついた高校として地域内で非常に高い知名度があり、自由でユニークな校風や、SSH（スーパーサイエンスハイスクール）指定校として先進的な教育を提供していることが広く認識されています。ラグビー選手や小説家、元県知事など、各界で活躍する多数の著名な卒業生を輩出していることも、学校のブランド力を後押しする要因です。
自由回答を見ると、「学校名に有名な出雲大社の『出雲』が入っているから」（50代男性／兵庫県）や、「歴史と伝統、そして輝かしい進学実績により、島根県内はもちろん、全国的にも高い知名度を誇ります」（30代女性／北海道）、「運動が好きなのでいろいろな競技を見ています。その中で聞いたことがあると思ったからです」（30代女性／広島県）、「東大・早慶大学合格者がいて、国立大学現役合格者は200人いて、ネームバリューが高いと思います」（50代女性／広島県）といったコメントが寄せられています。
島根県内で最も古い歴史を持つ公立高校の1つであり、その伝統と実績から高い知名度とブランド力を誇っています。第74代総理大臣の竹下登氏や陶芸家の河井寛次郎氏など、各界に多くの著名人を輩出しているほか、作家の小泉八雲が英語教師として赴任していたという逸話も、学校の知名度を高めている要因です。
学力面では、高い進学実績を誇る進学校として知られ、京都大学、大阪大学などの難関国公立大学への合格者も多数輩出しています。
自由回答では、「文武両道で生徒たちがのびのびしている印象があります」（30代女性／愛知県）や、「島根県内だけでなく、中国地方や近隣地域でも『松江北高校』の名は広く知られており、県を代表する進学校として評価されているところ」（50代男性／東京都）、「進学実績が安定しており、地域からの信頼が厚い。部活動や学校行事にも力を入れていて、バランスのとれた学校生活が送れそうだと思うため」（20代女性／東京都）、「島根県で最も歴史があり、進学実績も県内トップクラスだから」（40代男性／静岡県）といったコメントが寄せられていました。
※コメントは全て原文ママです
この記事の筆者：斉藤 雄二 プロフィール
新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。
(文:斉藤 雄二)
