「あふれる躍動感」「華々しいリーズの象徴」プレミアデビューの田中碧を現地メディアが大絶賛！今季初戦でMOMに選出！「中盤をコントロール」「エバートンを封じ込めた」
現地時間８月18日に開催されたプレミアリーグの開幕節で、田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンとホームで対戦。１−０で勝利を飾った。
右インサイドハーフで先発し、プレミアリーグデビューを飾った田中碧は攻守に躍動。中盤で何度もボール奪ってカウンターの起点となれば、際どいシュートも放った。
決勝点となった84分のPK獲得シーンでは、終盤にもかかわらず猛プレスを仕掛けて、エバートンのボールロストを誘発している。
そんな日本代表MFを、現地メディア『VAVEL』はマン・オブ・ザ・マッチに選出。次のように絶賛した。
「日本代表の田中は素晴らしい活躍を見せ、中盤でテンポをコントロールし、エバートンの稀なカウンターアタックを封じ込めた。彼の洞察力とエネルギーはリーズの支配力の基盤を築き、ボールポゼッションでの落ち着きはファルケ監督率いるチームに優位性をもたらし続けた。田中の躍動感あふれるパフォーマンスは、リーズの華々しいプレミアリーグ復帰を象徴するものだった」
開幕前はフィジカルを不安視する声もあったものの、どちらかといえば武闘派が揃うエバートンを相手に、22番が輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リーズサポーターから喝采を浴びた田中碧の猛プレス
