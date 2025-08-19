93分に交代するまで動き続けた田中。(C)Getty Images

　現地時間８月18日に開催されたプレミアリーグの開幕節で、田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンとホームで対戦。１−０で勝利を飾った。

　右インサイドハーフで先発し、プレミアリーグデビューを飾った田中碧は攻守に躍動。中盤で何度もボール奪ってカウンターの起点となれば、際どいシュートも放った。

　決勝点となった84分のPK獲得シーンでは、終盤にもかかわらず猛プレスを仕掛けて、エバートンのボールロストを誘発している。
 
　そんな日本代表MFを、現地メディア『VAVEL』はマン・オブ・ザ・マッチに選出。次のように絶賛した。

「日本代表の田中は素晴らしい活躍を見せ、中盤でテンポをコントロールし、エバートンの稀なカウンターアタックを封じ込めた。彼の洞察力とエネルギーはリーズの支配力の基盤を築き、ボールポゼッションでの落ち着きはファルケ監督率いるチームに優位性をもたらし続けた。田中の躍動感あふれるパフォーマンスは、リーズの華々しいプレミアリーグ復帰を象徴するものだった」

開幕前はフィジカルを不安視する声もあったものの、どちらかといえば武闘派が揃うエバートンを相手に、22番が輝きを放った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】リーズサポーターから喝采を浴びた田中碧の猛プレス

 