絶対王者が“強”と“かわいい”の両面でファンを魅了！？「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第2試合、チーム藤井 対 チーム菅井が8月16日に行われた。公開収録が行われた本試合では、ファンの目前で次の対局に臨むメンバーを決めるオーダー会議を実施。藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）が「頑張ります！」の言葉とともに見せたかわいいガッツポーズが話題となった。

【映像】マイクをグイッ！藤井七冠の独特な“ガッツポーズ”

3年ぶりの生放送で行われた準決勝の2試合。決勝進出をかけて菅井竜也八段（33）率いるチーム菅井と激突したチーム藤井は、前半戦こそ苦しい展開となったが、勝負所で怒涛の巻き返しを見せたチーム藤井がフルセットを制し5ー4で勝利を飾った。

準決勝では、ファンの目前で次の対局に向かうメンバーを決める「オーダー会議」が行われた。1分間で相手チームの登板を想定しつつ自軍のメンバーを決める緊迫感をファンと共有。公開収録は初の試みとあり、トップ棋士たちも楽しみながらも緊張する表情も見られた。

注目の藤井竜王・名人は、第2局、第6局、最終第9局に登板。右手で自身の写真を掲げつつ「それでは次は私が行きたいと思います！頑張ります！」と意気込みを語るとともに、マイクを握る左手をグイっと前方へ。ガッツポーズ（？）のようだがマイクを突き出すような仕草に、「マイクに乾杯」「マイク出すのかわいいｗｗ」「マイク出した」「いやかわいいなｗ」「なんでそうなるのｗ」「ツボすぎる」などのコメントが多数寄せられることとなった。

藤井竜王・名人は、圧巻の内容で個人3戦全勝。リーダーにふさわしい活躍で圧倒的な強さを見せつけた一方、盤を離れた場面では23歳の青年らしい柔らかく朗らかな表情も多数見せるなど、ここでも多くのファンを魅了していた。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）