「泥鰌」、あなたは読めますか？【普通は「カタカナ」で表記する言葉です。「どろ」は読めるけど２文字目は何だ？】

「泥鰌」の読み方ですが、普通は「カタカナ」表記なので、漢字になったものはあまり目にしませんね。

１文字目は「泥（どろ）」と分かるんですが、２文字目が難しい・・・。

「鰌」は、魚へんに「酒」のような字が組み合わさっていますが、「さけ」や「しゅ」とは読みません。

ちなみに、「鰌」の１文字だけでも「泥鰌」と同じ読み方をします。

「泥鰌」の読み方のヒントはコレ！

ヒント① 「〇〇〇〇」の４文字です。

ヒント② 「泥」の中をはじめ、田んぼや小川に生息しています。

ヒント③ 「柳川鍋」といえばコレ！

「泥鰌」の読み方の正解は・・・・？

正解は、「どじょう」です！

「泥鰌」は、食用でもお馴染み、ウナギに似た淡水魚ですね。

「泥」の字から分かるとおり、生息地は「泥」がある田んぼや小川です。

大きさは２０ｃｍ程度で、口ひげは両方に５本ずつあります。

ちなみに、口ひげが３本になると「シマドジョウ」や「アメドジョウ」と呼ばれている種類になり、いずれも食用にされています。

昔から柳川鍋のメイン材料として親しまれており、その独特な味が多くの人を魅了している、そんな「泥鰌」です。

出典：コトバンク