「社会の分断」解決のカギは”コミュニケーション”にある…”NG記者”が重視する「忖度とは真逆のジャーナリズム」

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

『「ワクチンの副反応被害者」という“同情してもらえる立場”に縋る女性…HPVワクチンをめぐる騒動の根幹にある「問題」とは』より続く。

議員にツイッターを「ブロックされた」理由

HPVワクチンをめぐる騒動について、2020年2月、参議院議員会館講堂で開かれたHPVワクチン薬害訴訟全国原告団と全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会主催の緊急院内集会「HPVワクチン 知って下さい！ わたしたちの今」を取材した際、「被害」を前提に挨拶した国会議員たちの発言内容をツイッターに投稿した。

すると2年半後、統一教会の問題で、その議員たちのツイッターを見てみるとブロックされていることに気付いた。私の投稿に対し、非難されたと思い、ブロックしたのだろう。私は事実をありのままに伝えただけなのだが、取り上げるトピックによって、政治家の側の対応も変わってくるということだ。

書き手としての専門性についても考えさせられた。医療、疫学のジャンルにおいて専門性を持たない報道関係者や元報道関係者が研究者を烈しく非難する論考を書くケースが散見される。

医療ジャーナリズム業界では、専門性を持つ研究者への批判は書き手の側も専門性や深い知識の裏付けが求められる。研究者が他の研究者を批判しているという事実を書くのであれば特段問題はないが、専門家でない一ジャーナリストや記者が直接、専門性を持つ研究者を非難する論考や記事については、当の研究者にとってみれば、的外れ且つ筋違いということになるだろう。

改めて「専門性と職分」について論考してみよう。

専門家が他分野の専門家に対して言えるのはせいぜい“意見”である。初期のサイエンスコミュニケーションの分野においてただの書き手に過ぎない一部の報道関係者に見られたことだが、専門家より自分が上という驕りを持ち、それを誇る旧時代の遺物のような人物もいる。

例えば私がある研究者に対して、“あなたの言ってることは、こういうふうに別の研究者がこう指摘をしてここが間違ってると言ってます”ということを書けるにしても、自分の言葉として“あなたは間違ってますよ、あなたは研究者失格ですよ”とは、絶対に言ってはいけないし、言えないことである。

事実を客観的に判断する姿勢

専門家同士の論争においては、自分がどちらに与するのかといったことを考えず、客観性を保ちつつ見ていくという視点が必須だと感じている。事実の摘示と、その上での論評には慎重になるべきだからだ。

事実をありのまま書くことによって原告本人やその周辺から“敵”認定されるケースも多い。これは統一教会の2世などからの反応と似ている。本当に寄り添って当人のことを最も考えているのは誰か、当事者にはなかなか理解してもらえない。分断を生み、コミュニケーションを阻害しているのは何なのか。様々な局面で見られる社会の分断。その解決へのヒントはコミュニケーションの構築にあるように思う。

ここで、ある映像ディレクターの男性について言及しておきたい。ドキュメンタリーが専門で、カルト問題に関しては、日本脱カルト協会の創立20周年記念として10年前に私も監修を務めたカルト問題啓発DVD企画で、映像制作を依頼したこともある人物である。

外部からの依頼ではなく自身の問題意識によって制作した津久井やまゆり園事件の死刑囚、植松聖の背景と欺瞞を突く優れたドキュメンタリー作品は私も高く評価している。一目置いていたのだが、ジャーナリズムという観点ではどうか。

というのも、彼はHPVワクチンの原告側の依頼によって映像作品を作っているのだが、ナラティブベースの作品であり、依頼主のリクエストに応えているだけに見える。

プライベートでは変わらず話す関係だが、HPVワクチン訴訟の際に顔を合わせて挨拶しても素っ気ない。彼の作品の上映会に行き、理由を訊いてみると、私と話しているところを見られると原告側からよく思われないという。負担を掛けるのも酷なため、以降は声を掛けないようにしているが、これはジャーナリズムとは対極にあるものだ。もし彼が、自分自身の問題意識として本件と関わっているなら、依頼主に気を遣う必要はないはずだ。

ジャーナリズムは、こういった忖度とは真逆のところにあるものだと私は思う。

