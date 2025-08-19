LE SSERAFIMが8月16日、シンガポール インドア スタジアム (Singapore Indoor Stadium)公演を実施し、＜2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN ASIA＞の幕を閉じた。

同ツアーは、台北 (7月19日〜20日)、香港 (7月25日〜26日)、マニラ (8月2日)、バンコク (8月9日〜10日)、シンガポール (8月16日)の全5都市8公演を巡るもの。そのオフィシャルレポートをお届けしたい。

LE SSERAFIMのアジア公演は、現地のファンのみならず各地メディアも絶賛した。台湾のテレビ局は、公演前からメンバーのSNS投稿を報道し、高い関心を示した。フィリピンのテレビ局ABS-CBNは「LE SSERAFIMは全28曲を余裕を持って披露した。最も重要な点は、LE SSERAFIMがステージを心から楽しんでいたということだ。そして、ファンの大合唱が会場全体に響きわたった」と評価した。タイのメディアNine Entertainは、「ステージ上でみせる魅力、強烈なパフォーマンス、熱い熱気が調和した最高の公演を披露した」と称賛した。

また、現地トップスターたちが公演会場に駆けつけるなど、アジア各都市でのLE SSERAFIMへの熱い関心を証明した。台北公演では“アジアのマドンナ”と呼ばれる歌手のジョリン・ツァイ(蔡依林)と人気俳優シュー・グァンハン(許光漢)が熱いエールを送り、マニラ公演には有名モデルのニコール・ボロメオ(Nicole Borromeo)が訪れた。そして、台湾の人気ロックバンドであるメイデイ(五月天)と、シンガポールのシンガーソングライターである林俊傑(JJ Lin)が花を送るなど、格別な親交をみせた。

LE SSERAFIMがアジアで単独公演を実施したのは、2023年の初単独ツアー＜2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’＞以来、約2年ぶり。5人のメンバーは、長く待ってくれたファンのために、約150分間にわたる公演を実施。デビュー曲「FEARLESS」から2025年3月にリリースした5thミニアルバム『HOT』収録楽曲まで、休まずに披露した。

また、マニラ公演とバンコク公演では、誕生日を迎えたKIM CHAEWON、KAZUHAのためのパーティーを開き、忘れられない瞬間を過ごした。

5人のメンバーは、各都市で心のこもった想いを語り、観客と交流した。香港では、「大きな会場が、FEARNOT (ファンダム名)の皆さんで埋め尽くされた光景に感動しました。この瞬間は、皆さんとわたしたちしかいません。様々なスケジュールを過ごしながらも、このように時間を共にする公演が一番楽しいです」という感想を伝えた。シンガポールでは、「一度は必ず来てみたかった場所でした。しかし、ここで公演をすることになるとは想像もつきませんでした。来てみたかった場所で皆さんと一緒に過ごすことができて、とても印象深い時間でした」と語った。続けて、「初めて来たことに対するときめきと、アジアツアーの最後という達成感と名残惜しい感情を抱きながら、全力を尽くしました」と想いを述べた。

LE SSERAFIMは、9月に自身初の北米ツアーを実施し、ワールドツアーを続ける予定だ。ニューアーク(9月3日)、シカゴ(9月5日)、グランドプレーリー(9月8日)、イングルウッド(9月12日)、サンフランシスコ(9月14日)、ラスベガス(9月20日)の6都市では、公演チケットが早くも完売。世界中で注目を集めるLE SSERAFIMの今後の活躍に期待が高まるところだ。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

◾️＜2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME＞

11月18日(火) 東京ドーム

open16:00 / start18:00

11月19日(水) 東京ドーム

open15:00 / start17:00

▼チケット

指定席￥16,000(税込)

プレミアムシート￥27,000(税込) ※FEARNOT Membership限定

一般先行(先着)：2025年7月26日(土)13:00〜

https://www.le-sserafim.jp/statics/EASY_CRAZY_HOT_TOKYO_DOME

