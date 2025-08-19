18歳の女性が幼児時代の自身をSNSに公開した”両親”を提訴！…子どもの顔をネット上に公開して”デジタルタトゥー化”する危険性

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』連載第56回

『「個人情報を出し過ぎるのは怖い」だけじゃない!?…人によって違う「個人情報」のメリット・リスクについての考え方』より続く。

自分の子どもをネットに挙げることの是非

意見がよく分かれることに、保護者が自分の子どもの顔をネット上に公開するかどうかがあります。いわゆるシェアレンティングです。

一般的には、子どもの写真を公開することにはリスクしかなく、保護者が自分の都合や承認欲求でさらすことは悪とされることも多いです。

実際、子どもの顔写真を公開することでデジタルタトゥーにつながることがあります。デジタルタトゥーとは、その人にとって不都合なネット上の情報が半永久的に残されることを指します。

子どもの肖像権が法で規制されつつある

2016年には、オーストリアに住む18歳の女性が自分の両親を訴えて話題になりました。両親は、彼女の赤ちゃんの頃のオムツ交換やトイレトレーニング等を含む500枚以上の写真をFacebookで友人たちに公開。彼女が写真の削除を何度も頼んだにもかかわらず、拒否していたことで訴えられたというわけです。

彼女の父親は、撮影したのは自分であり、写真の著作権や配布する権利は自分にあると主張していました。これが間違った行為であることは、言うまでもありません。本当に大切なのは娘との関係であり、肖像権があるのですから、本人が嫌がるのであればすぐに削除すべきだったのです。

2024年、フランスでは子どもの肖像権を保護する法律が制定されました。全米行方不明・被搾取児童センターの2020年の報告では、同年に児童ポルノサイトに掲載された写真の50％は、元々親によってSNSに投稿されたものだといいます。そのようなことを問題視し、法で規制する国が出てきているというわけです。

『慎むべき行為にも思えるが…「子どもの写真をSNSに投稿する」ことの意外な「プラスの効果」』へ続く。

【つづきを読む】慎むべき行為にも思えるが…「子どもの写真をSNSに投稿する」ことの意外な「プラスの効果」