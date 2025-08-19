【ユーロ圏】

ユーロ圏経常収支（6月）17:00

予想 N/A 前回 323.0億ユーロ（季調済)



【香港】

雇用統計（7月）17:30

予想 3.5% 前回 3.5%（失業率)



【米国】

住宅着工件数（7月）21:30

予想 129.2万件 前回 132.1万件（住宅着工件数)

予想 -2.4% 前回 4.6%（住宅着工件数・前月比)

予想 139.3万件 前回 139.3万件（住宅建築許可件数)

予想 -0.2% 前回 -0.1%（住宅建築許可件数・前月比)



【カナダ】

消費者物価指数（CPI）（7月）21:30

予想 0.4% 前回 0.1%（前月比)

予想 1.8% 前回 1.9%（前年比)



※予定は変更することがあります

