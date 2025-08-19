【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（6月）17:00
予想　N/A　前回　323.0億ユーロ（季調済)

【香港】
雇用統計（7月）17:30
予想　3.5%　前回　3.5%（失業率)

【米国】
住宅着工件数（7月）21:30　
予想　129.2万件　前回　132.1万件（住宅着工件数)　
予想　-2.4%　前回　4.6%（住宅着工件数・前月比)
予想　139.3万件　前回　139.3万件（住宅建築許可件数)　
予想　-0.2%　前回　-0.1%（住宅建築許可件数・前月比)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（7月）21:30　
予想　0.4%　前回　0.1%（前月比)　
予想　1.8%　前回　1.9%（前年比)

※予定は変更することがあります