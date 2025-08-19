トヨタ「新スポーツSUV」発売！ 豪華な本革ハンドル＆シフト×シンプル装備が魅力的！ 70万円安い「クラウンスポーツ G」どんなモデル？

豪華な本革ハンドル＆シフト×シンプル装備が魅力的！

トヨタ「クラウンスポーツ」の一部改良モデルが2025年7月30日に発売されました。

「クラウン」といえばセダンのイメージが強いかもしれませんが、現行モデル（16代目）はセダンに加えて、「クロスオーバー」「スポーツ」「エステート」といったSUVが登場しています。

【画像】超カッコいい！ これが一番“安い”「クラウンSUV」です！（30枚以上）

なかでも注目されるのは、2023年に登場したスポーツSUVのクラウンスポーツです。

新登場！ 最安モデルの気になる仕様とは？

エクステリアは大きく張り出した迫力あるリアフェンダーに美しい曲線を組み合わせ、躍動感を感じさせるデザインが魅力です。

インテリアは運転に集中できる、包まれ感のあるコックピットを中心に、どのシートでもくつろげる上質な空間となっています。

ラインナップは、上質な走りが楽しめるHEV（ハイブリッド）の「Z」、スポーティさを高めたPHEV（プラグインハイブリッド）の「RS」、そして今回新グレードとしてHEVの「G」が追加されました。

Gは3モデルの中では一番安く、お求めやすい価格に設定されています。

エクステリアは基本的にZを踏襲していますが、Gはマニュアルレベリング機能が付いたBi-Beam LEDヘッドランプ・おむかえ照明が付いたLEDクリアランスランプ／LEDデイライト・LEDフロントターンランプ・ヘッドランプクリーナーを備え、するどい眼差しを添えています。

リアはスポーティな印象を高める4眼のLEDリアコンビネーションランプが採用され、両サイドを低く設計することで低重心のあるデザインになり、よりスポーティさが感じられます。

足元には、Zと同様のグロスブラック塗装が施された21インチアルミホイールにクラウンのセンターオーナメントを装着。

タイヤは接地性の高い幅広タイヤが採用され、意のままの取り回しが体感できます。

ボディカラーはモノトーン6色と、ルーフをブラックに塗装したツートーンカラー5色の全11色が用意されました。

インテリアは、ファブリック合皮シートのほか、上級グレードと同様に、本革ステアリングや本革シフトノブが備わり、上質な雰囲気が高められています。

運転席には除電スタビライジングプラスシートが採用されており、運転席の前方部分に除電機能付き表皮を設定しており、タイヤ周りの帯電を低減します。

そのおかげで安定した車両挙動が可能となり、疲れにくいドライビングが楽しめます。

自動防眩インナーミラーや12.3インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）も完備される一方で、助手席肩口のパワーシートスイッチが省略されるなど、一部で簡素化されているのがGの特徴です。

Gの走りを支えるHEVは2.5リッターハイブリッドシステムで、高出力のバイポーラ型ニッケル水素電池が使われています。

DRS（Dynamic Rear Steering）も採用され、後輪の向きと前輪の向きを同じ向きや逆向きに調整することで、シームレスかつ自然なハンドリングを可能にします。

安全面では「Toyota Safety Sense」を備えており、12の先進機能でドライバーの安全運転をサポートしつつ、2種類のセンサーで認識機能も高められており、走りを楽しみながら安全性も両立しました。

クラウンスポーツ Gの価格（消費税込）は520万円。HEVの上級モデルであるZの590万円よりも70万円の安い価格設定となっています。

上質なクラウンらしさはそのままに、高効率なハイブリッドシステムを搭載したGは、走りを楽しめる一台となっています。