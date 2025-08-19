プロポーズされて幸せいっぱいだったけど、時間が経つうちに婚約者のヤバい正体が見えてきた、なんてこともあるようです。

今回はそんな婚約者のパソコンをのぞき、判明したことについてのエピソードを紹介します。

一体どういうこと…？

「付き合って半年で年下の彼氏からプロポーズされましたが、彼氏に関しいろいろ引っかかることがあります。まず彼氏はIT企業勤務とのことですが、仕事をしている様子は一切ありません。

怪しく思って彼の勤務先という会社に連絡してみましたが、彼は在籍していませんでした……。そしてある日こっそり彼のパソコンをのぞき、メールフォルダをのぞくと、彼氏の名前ではない見知らぬ名前宛に『ご返済の件』という件名でメールが届いていたんです。『あなた、本当は何者なの……？』と困惑し、怖くなりました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2022年5月）

▽ ちなみにこの女性の婚約者には、家族はおろか、友人も知人もいないそうで……それも引っかかりますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。