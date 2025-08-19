AI生成物に原作改変・・・SNS時代における「知財」を学べる新たな入門書が誕生！

私が一般向け解説書『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を刊行してから、早くも8年。この間、知財を巡る環境は劇的に変化した。

たとえば、文章、画像、動画、音楽など、これまで人間しか作ることができないと考えられていたものを、簡単な指示を出すだけで生成AIが易々と作り出すようになった。実際に、インターネットはいつの間にかたくさんのAI生成物であふれている。これは従来の「知財」の保護の枠組みでは想定されなかったことだ。

また、SNSにおける知財をめぐる「炎上」のほか、インターネットを通じた国境やリアル・バーチャルの垣根を越えた知財トラブルも急増するなど、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

それでも、「知財」の基本知識とリテラシーさえあれば、現場で直面する問題の多くは回避できる。本書は、豊富な事例を通じて読者の知財リテラシーをアップグレードすることを目指したものである。堅苦しく構える必要はない。興味深いエピソードを多数盛り込んだことで、楽しみながら「知財」の最前線を学べる内容となっている。エキサイティングな「知財の世界」をご堪能あれ！

我々はこれまでとはまったく別の世界に生きている。

AI生成物について「そのまま使っても大丈夫なのか？」「他人の権利を侵害しないだろうか？」と不安になっている方も少なくないだろう。そう考えてしまうのは、AIが何かを作り出す際、人間が生み出したものをいわゆる「元ネタ」として利用していることを理解しているからに他ならない。本書のテーマである「知財」とは、ひっきりなしに目に飛び込んでくる文字、映像、なにげなく耳に入ってくる音楽など、AIの学習対象となり得る「元ネタ」の情報を含むものである。

そのほか、ふだん使用している服や靴、机やいす、テレビやスマホはもちろん、街中にあるビルやモニュメントなども「知財」に関係している。

このように日常には「知財」があふれているが、そもそも「知財」とは何であろうか？

正しくは、「知的財産」または「知的財産権」の略称のことで、「知的財産」とは、ざっくり言えば、「人間の知的活動によって生み出された財産的な価値を持つ情報」などのことであり、「知的財産」に関する権利が「知的財産権」である。

そして「知財」は適切に保護される必要がある。なぜなら、誰かが苦労して作り出した成果をそのままコピーしたものや、それを少し変えただけのものが横行すれば、そのオリジナルを生み出した人が創作意欲を失ってしまうからだ。また、誰かが長年使用してきた営業標識をほかの人が無断でビジネスに使えるとしたら、世の中が混乱してしまう。そのような状況を防ぐべく、これまでの長い歴史の中で、「知財」を保護するための制度が形作られ、その結果、産業の発達や文化の発展につながってきた。

「知財」を保護する権利には、小説・絵画・音楽などの著作物に関する「著作権」、発明に関する「特許権」、物品の形状や構造などの考案に関する「実用新案権」、物品などのデザインに関する「意匠権」、商品・サービスに付ける営業標識に関する「商標権」などがある。

これまで「知財」は、デザイナーやアーティストといったクリエイター、大学や企業・研究機関などに所属する研究者や技術者、弁理士・弁護士、企業の法務・知財担当者といった特定の職業の人に関わることが多かった。だが、冒頭で挙げた生成AIの急速な普及ひとつを取っても、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

筆者は2017年に、一般読者が「知財」を楽しく網羅的に学ぶことができるように、『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を上梓し、その「はじめに」において、「人類は「模倣」を通じて進歩してきたという側面を見逃してはならない」と書いた。人類は長い歴史の中で、過去の成果を学習して新たな創作をすることで進歩してきたからだ。しかし、AIは我々人間とはまったく異なり、1日24時間延々と、一切疲れることなく過去の成果をベースに出力作業に従事することができる。また、AIの知性が人間のそれを上回る「シンギュラリティー」（技術的特異点）の到達も予測されており、これまでの「知財」の保護の枠組みそのものも大きな転換を迫られるようになってきた。

「知財」の保護の枠組みに影響を与えているのはAIだけではない。たとえば、SNSの爆発的な普及により、商標の盗用疑惑などに端を発した「炎上」事案が頻繁に起きるようになっている。また、テレビドラマ化の際の原作改変に起因した「『セクシー田中さん』問題」に代表されるように、「知財」の財産的価値を重視する流れの中で軽視されがちだった個人の人格的利益にも関心が向けられるようになった。

「知財」をめぐるビジネス戦略もさらに高度化、複雑化しつつある。近年、複数の異なる「知財」を組み合わせる「知財ミックス」戦略がさらなる広がりを見せてきた。また、これまでひとつの特許の価値が大きかった医薬品の世界においても、細胞を用いた医薬など新しいタイプのものが登場し、異なる権利者による複数の「知財」が深く関係し合うようになってきた。さらに、社会環境や産業構造の変化により、研究者やスタートアップといった立場の弱い者と大企業などの立場の強い者との間の「知財」をめぐる争いも大きな注目を集めるようになってきている。

海外で運営される「オンラインカジノ」の日本国内からの利用が大きな社会問題となってきたが、このようなインターネットを通じた国境を越えたやり取りは「知財」にも大きな影響を与えている。「知財」の保護制度が各国で独立していることから、日本の法律がどこまで及ぶのか判断の難しい事例が増えてきた。さらに、「知財」が現実空間を飛び越えて、インターネット上に構築された三次元の仮想空間である「メタバース」にも広がり、「知財」をめぐるトラブルも「バーチャル空間」と「リアル空間」を行き来するようになってきた。

このような急速な変化に対応しながら日常生活やビジネスや研究開発を進めるうえで、誰もが「知財」のリテラシーをさらに高めることは必要不可欠となっている。だが、マスコミ報道やネット記事においては、深いところから全容を把握できるレベルで取り上げているものは多くはない。

そのような事情に鑑み、本書は「知財」をめぐる現状と今後の方向性に関する最新知識を楽しく学んでいただくことで、一般の読者の皆さんの「知財」のリテラシーをアップグレードしてもらうことを目指したものである。主なターゲット層としては、前述した知財に関係の深い方々に加えて、企業勤めや個人事業主などの文系・理系を問わないビジネス人材やこれから社会に出られる大学生・大学院生などを含む幅広い方々を想定している。

また、本書では、様々な「知財」について網羅的に取り上げながら、我々が新しい時代にどう備えていくべきかについても解き明かしていきたい。新しい技術の登場や法改正などにより短期間で陳腐化する内容も出てくるかもしれないが、想定し得る範囲内で俯瞰的・網羅的な説明を目指した。

本書により、最新知識を得た読者の皆さんが「知財」を攻撃と防御の双方の武器として使いこなせるようになることに少しでも貢献できれば本望である。

