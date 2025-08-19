¡ÖÃ¦ÃÝ¡×·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¡¡»Å»ö·ã¸º¢ªYouTubeÂç¥Ð¥º¤ê¢ª¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¥³¥ó¥Ó¤â
¡¡¶áÇ¯¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÃíÌÜ¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÃ¦ÃÝ¡×¤À¡£¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤ä¾¾ÃÝ¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡ÖÃ¦ÃÝ¡×Á°¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¦ÃÝ¡×¸å¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¸½ºß¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ïºà¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¡ÖÃ¦ÃÝ¡×·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¸½ºß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤ó¤ÊÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¡ª¡¡¡ÖÃ¦ÃÝ¡×·Ý¿Í¤Î¸½ºß¡Ê9Ëç¡Ë
¢£¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷
¡¡¡ÖÃ¦ÃÝ¡×¸å¤ËºÇ¤âÌö¿Ê¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î·è¾¡¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¾ÃÝ¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤È¤·¤Æ2010Ç¯°Ê¹ß¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤â»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤º¡¢À¸³è¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ä¡£ÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¡¢2013Ç¯¤ËÂà½ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È3¿Í¤Ç¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡Ö¥¶¡¦¿¹Åì¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤µ¤é¤Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£Âà½ê¤¹¤ì¤Ð»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÜÏÀ¸«¤Ï´°Á´¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÅì¥Ö¥¯¥í¡ÊÅö»þ¤ÏËÜÌ¾¤ÎÅì¸ýµ¹Î´¤Ç³èÆ°¡Ë¤Î½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2¿Í¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¸ø¼°YouTube¤Ç¤Î³èÆ°¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤Ë»Â¿·¡¢¤È¤¤Ë²á·ã¤Ê´ë²è¤ÇÅÙ¡¹¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ë¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Åì¥Ö¥¯¥í¤Î¥Æ¥ì¥ÓÏª½Ð¤â½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ä¥È¥Ã¥×·Ý¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ TKO
¡¡20Âå¤Îº¢¤Ë¤ÏÄ¹¿ÈºÙ¿È¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4ÅÙ¤ÎÅìµþ¿Ê½Ð¤Ë¼ºÇÔ¡¢5ÅÙÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«Åìµþ¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿ÌÚ²¼Î´¹Ô¡¢ÌÚËÜÉð¹¨¤«¤é¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦TKO¡£Èà¤é¤ÏÀ¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤¡¢¥³¥ó¥Ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤À¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÊóÆ»¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÁûÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ2020Ç¯3·î¤ËÂà½ê¡£ÃÙ¤ì¤ë¤³¤ÈÌó2Ç¯¡¢ÌÚËÜ¤ÏÂ¾¤Î·Ý¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Îµð³Û¤ÎÅê»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ2022Ç¯7·î¤ËÂà½ê¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬²ø²æ¤Î¸ùÌ¾¤ÈÉ¾¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢2¿Í¤È¤â¾¾ÃÝ¤òÊüÃà¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤ÎÂà½ê°Ê¹ßÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤òºÆ³«¡£Æ±4·î¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ºÇÔ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØÅ¾Íî¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò¾å°´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¤è¤ð¤³¡¦ßÀ¸ýÍ¥
¡¡ºÇ¶á¤ÇºÇ¤â¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤è¤ð¤³¤ÎßÀ¸ýÍ¥¤ÎÃ¦ÃÝ¤À¤í¤¦¡£¤è¤ð¤³¤Ï¾¾ÃÝ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢¡Ø¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢¡Ø¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢³èÌö¡£ßÀ¸ý¤Ï¥Ô¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¤¤¤¤Ê¤ê!²«¶âÅÁÀâ¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Î¡ÖÌµ¿ÍÅç0±ßÀ¸³è¡×¤Ê¤É²á¹ó¤Ê¥í¥±´ë²è¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊßÀ¸ý¤¬ºòÇ¯Ëö¡¢34Ç¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÃÝ¤òÂà½ê¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÃ¦ÃÝ¡×·Ý¿Í¤Ë¡£Âà½ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÊý¡¦ÍÌî¿¸ºÈ¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤è¤ð¤³¤ÏÍèÇ¯35¼þÇ¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§¡¹ÌÌÇò¤¤»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï°Â¤É¤·¤¿¡£
