香港と台湾を舞台に真夏の奇跡を描くロードムービー『鯨が消えた入り江』が、8月8日より2週間限定で公開中。心に傷を負った香港の人気作家・ティエンユー（天宇）と、孤独に生きてきた台湾の青年・アシャン（阿翔）が引き寄せ合うかのように交差し、2人が辿るひと夏の旅が詩的な映像美で映し出される。鮮やかな海辺、緑に囲まれた滝、静かな温泉地……ノスタルジックな美しい情景が広がり、ひと夏の尊さと儚さを際立たせている。

日本でも大反響を呼んだ『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（以下、『トワイライト・ウォリアーズ』）の信一役で人気急上昇のテレンス・ラウ（劉俊謙）と、『HIStory2 越界 ～君にアタック！』の夏宇豪役でブレイクしたフェンディ・ファン（范少勳）による共演が実現した本作。一部劇場では連日の満席に加えて上映回数の増加、SNSでの口コミなど大きな盛り上がりを見せている。Netflixでも配信されているが、劇場版では翻訳の違いも楽しむことができ、ED曲に歌詞の翻訳が付いているのも嬉しい。

本稿では、繊細に描かれるティエンユーとアシャンの関係性を深掘りし、味わい尽くしたくなる作品の魅力を紐解いていく。

新作小説に盗作疑惑が浮上し、世間から激しいバッシングを浴びて心に傷を負った香港の人気作家・ティエンユー（テレンス・ラウ）。かつて文通していた少年が語ってくれた、天国に繋がるという“鯨が消えた入り江”を探しに、ひとり台湾へと旅立つ。しかし、ティエンユーは慣れない異国の地でぼったくりに遭い、台北の繁華街で酔い潰れてしまう。そんな彼を助けたのは、地元のチンピラ・アシャン（フェンディ・ファン）だった。ティエンユーが旅の目的を打ち明けると、アシャンは「その場所を知っている。お前をそこに連れて行ってやる」と請け合う。こうして、心に傷を負った作家と孤独に生きてきた青年の旅が始まるのだ。邦題は『鯨が消えた入り江』であるが、原題は『我在這裡等你 A Balloon's Landing』。“我在這裡等你”＝“ここで待ってる”という意味を心に留めておくと、見える景色が深みを帯びてくる。

実のところ、筆者は『トワイライト・ウォリアーズ』のラウから『鯨が消えた入り江』へと導かれたのだが、気がつくとラウとファンの親和性にも心を奪われていた。それぞれ容姿が極めて端麗であることも作品に引き込まれる要因のひとつだが、ティエンユーとアシャンの視線や表情、共に過ごす時間の積み重ね、静かに内包する巨大な感情に掻き乱されてしまう。この物語の構図を知ると2周目以降は全く違って見えてくるのだが、「そういうことだったの⁉︎」という気づきの連続のなか、役を生きるラウとファンに何度も涙腺を刺激されるのだ。多くを語らずとも双方の心境や背景を物語ってくれるラストにも心を打たれて余韻が続く。

ティエンユーを演じるテレンスは、『トワイライト・ウォリアーズ』で信一役を務め、ボスである龍捲風への忠誠心や仲間と友情を育んでいく熱い内面を表情に滲ませていた。バタフライナイフを自在に操り、オートバイで城砦内をワイルドに走り抜けていたが、『鯨が消えた入り江』では心に陰を落とす小説家・ティエンユーを繊細に演じている。アシャンへと心を開いていく過程でいつしか瞳に温度を宿し、柔らかな感情を見せるようになっていく。『トワイライト・ウォリアーズ』で若きリーダー格として生きる信一とは全く異なる風情を見せてくれるが、いずれもテレンスの凛とした美しさが根幹にある。

一方でファンが演じるのは、台湾にやって来たティエンユーに手を差し伸べる地元のチンピラ・アシャン。太陽のような笑顔が愛くるしい善良で誠実な青年である。ファンは孤独が潜むアシャンの明るさを自然に体現し、光の中で消えてしまいそうな儚さをどことなく感じさせている。表情や言動にわずかな含みを持たせており、本作を観返す際にはあまりにも健気なアシャンから目が離せなくなった。※以下、映画『鯨が消えた入り江』のネタバレを含みます

ティエンユーとアシャンは“鯨が消えた入り江”を求めて旅をするのだが、物語の後半には思いもよらない展開が待ち受けている。劇中で何度か時空に違和感を覚える瞬間があり、鑑賞後はきっと答え合わせの旅に出たくなる人も多いはず。時系列を書き出してみたり、時空の歪みを確認したり、散りばめられたアイテムに意味を見出したり、考えれば考えるほど深みにはまっていくのも本作の特徴である。

物語の鍵となるのは、ティエンユーの両親が残した古い郵便箱と、ティエンユーの文通相手の少年からの最後の便りという写真だろう。写真の裏には、「ティエンユー死なないで」「ここで待ってる」と書いてあった。この写真の話をすると、アシャンは「本当に？彼からだった？」と尋ねている。そしてティエンユーは、文通相手の少年への最後の手紙にレスリー・チャンの楽曲「春夏秋冬」の歌詞を書いていた。亡くなった両親への恋しさから手紙を書いていたというティエンユーにとって、少年との文通は心の穴を埋めてくれるものだったのだろう。一方で、孤独なその少年＝ジン・ルンファ（金潤發）にとってティエンユーは“天使”だった。お互いに人生の重要な指針となっている存在でもあり、正反対のように見えて似たところがある。

本作はあえてジャンル化しておらず、ティエンユーとアシャンの関係性については観る人に解釈を委ねているが、“双生の魂”がテーマにあるという。ティエンユーとアシャンが持つ感情として筆者が一番強く感じるのは、“あなたに生きていてほしい”という想い。2020年の夏、運命的に交差した2人には魂の繋がりという関係が一番しっくりくる。2つの魂が引き寄せ合ったと言うべきだろうか。不思議な力が働いているが、あなたを救いたいという双方の祈りと健気な行動を起点として作用しており、ここにあるのは“愛”なのだろうと筆者は受け取っている。

そんな2人が台北から台湾最南端の墾丁へと移動する旅の中で絆を深めていくわけだが、身悶えさせられる場面が何度も訪れる。海辺ではしゃいで砂浜に寝転がった際、2人はそっと見つめ合うのだが、ティエンユーがアシャンに目を合わせにいっているところにも特大の変化を感じる。言ってみればティエンユーは死へと向かう旅をしていたのだが、アシャンにとっては彼を生きる道へと連れて行く旅だった。最初は警戒しながら受け身で動いていたティエンユーが、アシャンへと心を寄せていき、主体的に行動していく。ティエンユーは人生にピリオドを打とうとしていたけれど、彼の物語は続いていくのだ。結果的に大切な存在の喪失があるが、喪失のままでは終わらない。温かい愛に満ちたこの映画はレスリー・チャンへの祈りと重なり、劇中で「春夏秋冬」が流れる瞬間にも目頭が熱くなる。“君がいたなら秋もステキなのに”というフレーズは、この物語においても意味をなしている。

思い返すと、冒頭の言葉はこれから我々が目撃することを提示していた。

「この広大な宇宙で人々の人生は平行線を辿りながら孤独に進んでいく。その線が何かの理由で重なることがある。たとえつかの間でも……それは奇跡だ」

ティエンユーとアシャンは奇跡的に交差し、2人の時間はあの夏で一旦止まってしまった。儚さと寂しさに襲われるが、人の優しさや諦めない強さは今の状況を変えることができるという希望を示してくれる作品でもある。アシャンがティエンユーを救った世界から、今度はティエンユーがアシャンを取り戻しに行くのだ。物語後半は涙で頬を濡らし、心地良いラストを迎えた。できることならば、その先もずっと見ていたかった。彼らはどんな秋を迎えるのだろうか。（文＝藤崎萌恵）