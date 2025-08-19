地球の雲の生成を1つずつ計算し「台風」の誕生から消滅までを予測する全球雲解像モデル「NICAM」が、台風の進路をほぼ正確に再現した！

日本に毎年やってきて、暴風や大雨の被害をもたらす台風。この台風の予測研究において強力な武器となっているものが、海洋研究開発機構（JAMSTEC）が開発・運用している「NICAM（ニッカム）」という数値シミュレーション・モデルです。NICAMは、地球上のひとつひとつの雲の生成・動きを計算し、台風の誕生から移動・消滅までを計算できる高性能なモデルです。そこで「NICAM」を用いて台風研究を行っている、同センター・雲解像モデル開発応用グループの那須野智江主任研究員に、基礎となる台風のメカニズムから、NICAMのしくみやその研究の最前線までをうかがいました。

＊本記事は、JAMSTECの研究のなかから「気候変動」に焦点をあて、『JAMSTECアーカイブス』として、とくに話題となった記事を再編集してお届けいたします。この記事は2022年11月に配信された2本の記事をもとにしています。

世界でもっとも台風が発生する場所は？

台風は暖かい熱帯の海で生まれます。中でも日本を含む西太平洋は、世界でいちばんたくさん台風が発生する場所です。

なぜ西太平洋の熱帯域で、こんなにたくさんの台風ができるかといえば、ここは海面水温が高いからなんです。海面水温が高いことは、台風ができるためのとても重要な条件となっています。

暖かい海では、海面からたくさんの水蒸気が蒸発します。水蒸気は空気よりも軽いため、水蒸気を含んだ空気は、浮力を得て上昇しはじめます。さらに、上昇するほど気圧が低くなるため、空気は膨張していきます。

そもそも、雲はどうやってできるのか？

──高地や飛行機の中でお菓子の袋がパンパンにふくらむのと同じ原理ですね。

膨張すると空気は冷たくなってしまいますから、そこに含まれていた水蒸気は凝結して小さな水滴になります。この小さな水滴になって浮かんだものが、雲なんです。

水蒸気（気体）が水（液体）になると、周囲には熱が放出されます。夏に打ち水をすると、水が蒸発して水蒸気になるときに熱を吸収するので涼しくなります。雲ができるときには、その逆の現象が起きているわけです。

このとき放出される熱は「潜熱」とよばれます。潜熱が放出されると周囲の空気が暖まるので、さらに浮力が生じます。つまり、水蒸気が水になるとその空気が上昇する力は強化されるんです（図2）。

こうして生じた上昇気流に乗って、下の海面からは暖かい湿った空気がどんどん供給されるため、雲はどんどん発達していきます。こうしてできるものが「積乱雲」です。

積乱雲が台風になるしくみは!?

積乱雲の中には、暖かい空気が上層まで積み上がっています。暖かい空気は密度が小さいですから、積乱雲の中にある空気は軽い、つまり積乱雲のある場所は周囲より気圧が低いことになります。

気圧が低い場所には、周囲の気圧が高い場所から空気が流れこんできます。このとき、地球が自転している影響で「コリオリ力」とよばれる力が働くため、風の向きが曲がります。低気圧に向かって吹きこむ風の向きが曲がると、結果的に低気圧の中心に向かって渦を巻くような風の流れができます。

低気圧の中心付近には上昇気流によって次々と雲（積乱雲）ができます。こうして積乱雲の集合体が渦を巻いて発達したものが「熱帯低気圧」です。

それがさらに発達して、風速が秒速17メートルをこえると「台風」とよばれるようになります。

＊台風のメカニズムについてもっと知りたい方はこちらもご参照ください。

「地球温暖化で台風がますます激甚化する！？」

ここ10年、台風の発生数は増加している

──今年も台風がやってきましたが、温暖化の影響なのか、年々台風の数がふえている気がします。

この30年間の平均でいえば、年間で約25個の台風が発生して、そのうち12個ほどが日本の近くにやってきています。さらにそのうち3個ほどが日本に上陸しました。もっとさかのぼって約70年間のデータを見てみても、台風の発生数や日本への接近数、上陸数はそれほど変わっていません。

ただし、図4のグラフからわかるように、台風の発生数には自然変動があって、多く発生する時期とあまり発生しない時期を十数年単位で繰り返しています。ここ10年は、そういった自然変動の中で発生数が増える時期に当たるので、「最近、台風がふえている」といった感想はあながち間違いではないんです。

長期的な傾向として、発生数や接近数は変わらないのですが、少しずつ変化しているものもあります。それが「台風が最大強度になる緯度」と「移動速度」なんです。

近年、台風が最大強度になる緯度が徐々に北寄りになっていて、日本に近づいてきています。また、移動速度は少しずつ遅くなっています。

これは日本の近くで強い台風が長く滞在して、大雨などの被害をもたらす確率が高まっているということですから、日本にとってはあまり良くない傾向です。実際に観測事実として、台風による豪雨の発生回数が日本では増えています。

世界中の雲をひとつひとつ計算する！

──JAMSTECには、台風の発生や進路などを予測できる高性能な数値シミュレーション・モデルがあると聞きました。

「NICAM（ニッカム）」ですね。略さずに言うと「Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model」という名前で、日本語での正式名称は「非静力学正20面体格子大気モデル」となります。ちょっと難しそうですよね。ふだんは、一般の方にもわかりやすいように「全球雲解像モデル」という呼び方をしています。

雲の発生や動きをリアルにシミュレーションできる数値モデルを「雲解像モデル」といいます。さらに「NICAM」では、台風にかぎらず、さまざまな雲がどのように生まれて発達し、動いていくのかを地球規模（全球）で計算し、予測することができるので、こういう呼称をつかっています。

──地球規模で大気の動きなどを計算する「気候モデル」が、温暖化予測の研究などで使われていると思いますが、それとはどこがちがうのでしょうか？

雲についての計算方法がまったくちがうのが特徴なんです。

「気候モデル」もNICAMも、地球を細かい格子（メッシュ）に区切って、格子上の各点で空気や水蒸気、熱の状態を計算するのは共通しています。

その際、従来の気候モデルでは100キロメートル程度の範囲で、「この温度と湿度なら、こういった雲ができる」というざっくりとした仮定にもとづいて、雲の動きを計算しています。しかし、これだと仮定の仕方によっては、現実とは全然ちがう雲ができたりします。そのため不確実性が大きいんですね。

それに対してNICAMは、5キロメートル以下の細かい範囲で、ひとつひとつの雲が発生し、発達する過程までをきちんと計算します。実際の雲は大小さまざまなスケールの雲の集団として存在します。それを正確に計算しようとすると100キロメートル範囲だと大雑把すぎてしまうんです。

NICAMは小さい雲のひとつひとつまでていねいに計算することで、雲の予測に関する不確実性を小さくしています。

NICAMが使う「雲の演算方法」とは!?

──NICAMは、地球の区切り方が細かいから、正確に雲の動きを計算できるということですか？

格子の区切り方が細かいのに加えて、雲の動きを計算するための計算式がそもそももちがうんです。

従来の気候モデルでは、「静力学平衡」という仮定を置いて、大気の状態から雲の量などを見積もっています。

NICAMの場合は、そのような仮定を置かず、雲ができるメカニズムそのものを数式化して、細かいメッシュで計算しているんです（図6）。

先ほど台風ができるしくみとして、暖かく湿った空気が上昇して雲をつくるときに、潜熱を放出してさらに上昇することなどを説明しました。そういった過程もきちんと計算しているんです。

＜NICAMで利用する計算式の解説＞雲ができるメカニズムそのものを数式化して、細かく演算することで正確な雲の発生・発達を予測することができます。従来の気候モデルでは静力学平衡（＊注１）を仮定していた箇所（青色の部分がゼロ、鉛直速度の浮力による加速を計算しない）も、NICAMではきちんと計算していることが特徴です。

＊注１ 静力学平衡は総観規模以上ではよく成り立つ（従来の気候モデルの枠組みでは適切な仮定）。

──そこまで細かく計算するんですね。

さきほど紹介したNICAMの正式名称の中に「非静力学」という言葉がありました。これは「静力学」という仮定を使わないで、きちんと計算するという意味なんです。ちなみに「正20面体格子」という言葉も入っていますが、これは地球を格子に区切るときに、NICAMは正20面体を元にした区切り方になっているからです。

雲を計算すると、台風が自然に生まれてくる！

NICAMは、暖かい空気とともに上空に移動した水蒸気が雲になって、雲から雨になって落ちてきて、海面や地面でまた蒸発して水蒸気になるといった、一連の過程をきちんと計算します。

これらを真面目に計算すると、雲が入れ替わりながら次々とできたり、合体したり、消滅したりといったふるまいを、かなり正確に計算で求めることができます。つまり、モデルの中で自然にいろんな雲ができてきて、台風も自然にできあがってきます。雲ひとつひとつを計算することで、発生から発達、移動、消滅まで、台風の一生をシミュレーションすることができるんです。

──計算結果として、台風のような複雑な構造が自然とできあがってくるなんて、すごいですね。

たとえば、水蒸気が凝結して雲ができるとき、上空の気温によって、水滴として浮かぶのか、氷の粒となって浮かぶか、ちがうんです。さらに、それが雨となって降るか、雪になるのか、霰（あられ）になるかも温度によって異なります。NICAMはそれらもちゃんと計算しています。しかも、それを全球（地球全体）で計算できるところが優れている点です。

──そんなに緻密な計算が行われているんですか！

雲は1つできると、その周囲にも影響を与えて、新しい雲を作る性質があり、そうしてできた雲同士が合体して大きな集団を作ることもあります。これを雲の自己組織化といいますが、台風や線状降水帯も、そのひとつです。雲が集団化するプロセスをモデル上で表現するには、水蒸気から水になる過程などをきちんと計算することがとても重要なんです。

世界初の全球雲解像モデル「NICAM」はいかに誕生したのか

──雲のひとつひとつを計算していき、台風の誕生から消滅までをシミュレーションする。しかもそれを全球で行っているんですか！このNICAMはどのような経緯で開発されたんでしょうか？

私は2000年からJAMSTECに所属していますが、その前は、大学院で雲の１つ１つを計算する「非静力学台風モデル」を用いて、雲がどのようにしてできて、最終的に台風になるのかを研究していました。

JAMSTECに入った頃は、当時世界最高速度のスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」がJAMSTECにもうすぐできるというタイミングでした。

そのとき、JAMSTECの松野太郎先生が、スパコンを使って全球の雲をひとつひとつ細かく計算するモデルを開発する研究プロジェクトを立ち上げたんです。

これがNICAMの始まりです。そのプロジェクトに、東京大学大気海洋研究所の佐藤正樹先生（プロジェクトリーダー）と、理化学研究所の富田浩文先生、そして私が参加することになりました。

格子に区切る方法や、雲を計算する方法などを開発していき、2005年に、地球シミュレータを使って、世界に先駆けて全球の雲解像数値シミュレーションを実現させました。

NICAMが打ち立てたさまざまな世界初！

──NICAMは雲解像モデルのパイオニアなんですね。

はい、その後、若くてエネルギーのあるメンバーが続々とこの「全球雲解像」モデル開発プロジェクトに加わり、今ではJAMSTECのほか、東京大学、理化学研究所、国立環境研究所などの多くの研究者と組織の枠を超えて共同開発しています。

NICAMはさまざまな世界初を実現してきました。

地球を3.5キロメートルという細かいメッシュに区切って10日先まで予測したり、14キロメートルの大きなメッシュで30年もの長期間の予測を行ったりしたのは、NICAMが世界で初めてです。

NICAMが出てくるまでは雲をひとつひとつ計算するモデルはありませんでしたから、それなりの大変さもありました。

たとえば、従来型の気候モデルとはちがった結果が出てくることもありました。地球温暖化が進むことで世界各地にどんな影響が現れるかを予測してみると、NICAMは従来型の気候モデルとはことなる傾向を出す場合があります。

原理的には正しいことをやっているはずですが、さまざまな調整は人間がやっているわけですから、もちろん不完全なところもあります。NICAMの結果が従来型の気候モデルよりもつねに正しいというわけではありません。しかし、従来型のモデルに真っ向勝負するわけですから、ある意味“とがった”仕事だと思います。まだまだ、雲解像モデルのパイオニアとして頑張らないといけないと思っています。

NICAMの予測精度を比較すると

──NICAMに得意分野・不得意分野はあるんですか？

今はNICAMだけでなく、世界各地の研究機関で全球の雲解像モデルが開発されています。雲解像モデル間で比較すると、モデルによって一長一短があることがわかっています。台風の予測に関していえば、NICAMはある程度標準的なパフォーマンスを出せているといえます。

2017年に、日本にある3つのモデルを使って、台風の進路や強度を予測する比較実験を行ったことがあります。NICAMのほかに、JAMSTECの「MSSG」と気象庁の「DFSM」というモデルを使って比較しました（「全球高解像度シミュレーションにより台風予測精度が向上 複数のモデルと多数の事例で高解像度化の効果を定量的に確認」）。NICAM以外は雲解像モデルではありませんが、従来よりも細かいメッシュで大気の計算を行える高精度なモデルです。

過去に発生した137個の台風をベースに、3つのモデルごとに、計算によってその進路や強度を再現することを試みました。

従来の粗いメッシュで計算するモデルよりは、3つとも高い精度で予測ができていました。3つの中ではNICAMはちょうど中間程度の成績でした。ちなみに3つのモデルの結果を足し合わせたものをアンサンブル実験といいますが、アンサンブルがいちばん良い成績を出しました。これは、おたがいの誤差を消し合えるからなのかもしれません。

この比較実験の結果から、やはりどんなモデルにも一長一短があって、別のモデルと比較したり、実際の観測データと比較したりしながら、精度を良くしていく努力が必要なんだとわかりました。

2019年には、世界中の9つの雲解像モデルを使って、台風の風速の時間変化を予測する比較実験も行われました。その実験で、NICAMは比較的、実際の観測値に近い結果を出すことができています。

台風の進路をほぼ正確に再現した！

──NICAMで台風の進路予想をすることはできるんですか？

現状では、台風の進路予測を目的としたリアルタイムの数値シミュレーションを経常的に行ってはいません。

NICAMを用いたリアルタイムのプロダクトとしては、JAXAと理化学研究所・東京大学大気海洋研究所の共同プロジェクトで開発・運用されているNEXRAというシステムをGSMaP理研ナウキャストと組み合わせた「世界の気象リアルタイム」があります（日本域は非表示）。

──NICAMを使った進路予想は、ぜひ見てみたいですね。

2008年に発生した過去の台風を題材にして、NICAMとほかの「全球大気モデル」で台風の進路を予測した研究があるので紹介します。

結論からいえば、NICAMは実際の進路にとても近い結果を導き出すことができました。

実験の題材にした台風は、フィリピンに上陸後、日本に向かって北上することなく西に移動して中国大陸に上陸するという進路をとった台風6号（アジア名：フンシェン）です。この台風は、現業予報の台風進路の誤差が大きい事例として注目を集めました。

この台風では、台風の西側に新しい雲がたくさん生じていたために、西側で上昇気流が強くなり、その影響でどんどん西側に移動していくという現象が起きていました。NICAMでは、そのような雲と上昇気流の発生を計算でシミュレーションできたので、実際の進路に近い結果を出すことができました（図4）。

一方、雲を詳細に計算しない、従来型の全球モデルによる予測では、台風中心の西側での雲の発生を十分に表現することができず、周囲の風に流されて北上する傾向が強くなりました。その結果、実際に観測された台風の進路とは大きくちがったものになったんです。

台風の発生に影響を与える“季節内振動”とは？

──台風の理解が進めば、進路だけでなく、発生数や強度など、さまざまなことが予測できるようになりそうですね。

台風の発生には、熱帯のさまざまなスケールの現象が影響を及ぼしています。たとえば、赤道付近では、「季節内振動」と呼ばれる現象があり、大きな雲のかたまりが30〜60日の周期で周回しています。季節内振動に伴い、雲の発生が活発な場所と不活発な場所が周期的に入れ替わり、活発な時期には台風が発生しやすくなることが知られています。

また、夏季のアジア太平洋域では、「モンスーン」と呼ばれる降水活動の強まりや、対流活動に好都合な大気循環場が、季節進行に伴って現れます。これらの現象によって条件が整うと、台風がまとまって発生する傾向が見られます。

季節内振動によって雲の発生が活発になると、必然的に台風が発生する確率も上がります。NICAMは季節内振動の兆候をとらえることで、台風の発生を2週間前から予測することに成功しています（「台風発生の2週間予測が実現可能であることを実証 台風発生予測の実用化に向けた第一歩」）。

台風以外の豪雨予測も可能なのか？

──近年、日本では豪雨による被害が起こっています。たとえば、「線状降水帯」などの発生予測にも、NICAMは利用できますか？

NICAMは、基本的に地球規模（全球）でおきるようなスケールの大きな現象を予測することが得意なモデルです。一方の線状降水帯は、50〜100キロメートル前後の非常に局地的な現象です。

たとえば九州で線状降水帯が発生するかどうかを予測しようとするとき、NICAMのように地球の裏側の雲の動き方まで計算するようなモデルは必要ありませんし、計算によけいな時間がかかってしまいます。そのため、線状降水帯の予測には、全球を計算するNICAMではなく、地域を限定して計算する別のモデルを開発したほうが良いと思います（「富岳」成果創出加速プログラム 防災・現在に資する新時代の大アンサンブル気象・大気環境予測。 文部科学省 科学研究費補助金 新学術領域研究「変わりゆく気候系における中緯度大気海洋相互作用のhotspot」）

ただし、熱帯の季節内振動が日本付近の線状降水帯の出現にどんな影響を及ぼすのかとか、台風と線状降水帯にはどのような関係があるのか、などの地球規模の現象と線状降水帯の関係を研究するような場合には、NICAMの特徴が生かせるかなと思います。

NICAMは、870メートルという、1キロメートルを切る非常に細かいメッシュで計算することもできます。ここまでメッシュを細かくすれば線状降水帯のような局地的な現象にも応用できる可能性が出てきますが、細かくするほど計算には時間がかかりますから、これは今後の課題ですね。

NICAMを使って台風への理解を深めたい

──今後、NICAMを使ってどんな研究を行う予定ですか？

やはり、台風の理解をもっと深めたいですね。

地球温暖化の進行で、台風の発生数や強度にどんな変化がおきるかについては、世界中でさまざまな研究が行われています。その一環として、NICAMを使って、熱帯の海面水温が変化したときに台風の発生の仕方がどう変わるかを分析したり、日本の近くの中緯度の海面水温が変化したときに台風の強度や進路がどう変わるかを分析したりする研究を始めています。

世界のモデル研究の流れとしては、高解像度で全球をシミュレーションする方向へと進んでいます。気候研究の分野では、現実の地球と双子の関係にある、精巧な仮想の地球をつくろうというプロジェクト、例えば、世界気候研究プログラム（WCRP）による「デジタル・アース」プロジェクトも進行中です。これは「デジタルツイン」と呼ばれる発想の1つですが、仮想地球を使って、これから地球に何がおきるかを予測しようというわけです。

──興味深いプロジェクトですね！

すぐに結果が出ることを期待せずに、じっくり見守っていくべきだと思いますね。正確に予測できるようになるまでに時間がかかることは、NICAMの20年以上にわたる研究で身にしみて感じています。精度の良い予測の実現には、モデルの調整などの地道な努力が必要なんです。

NICAMの今後の性能アップに関しても、JAMSTECだけでなく、共同研究を行っている方たちと試行錯誤を繰り返しながら、少しずつ進んでいくものだと思います。

将来、台風を制御する日をめざして

──NICAMで台風の理解が進んで、台風による被害が減らせることを期待します。

民間企業を含めて災害予測に関係する人たち全員で手を組んで、安全な社会の実現に近づけたいなと思っています。NICAMは、それに確実に貢献できるツールだと考えています。

昨年9月に内閣府の事業「ムーンショット目標8」が決定されました。それは「2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」というものです。

この目標を達成するためのプロジェクトの一つ「タイフーンショット」に、NICAMの研究グループも参加しています。

人為的介入によって台風の強さや進路を変化する手法を確立しようという、かなり挑戦的な目標です。この目標を達成するためには、どんなことをやれば台風の強度や進路が変化するのか、最小限の介入で最大限の効果を得るためにはどんな手法が有効かなどを見定める必要があります。そのために介入を想定した（海面条件や雲・降水の生成過程等に変更を加えた）さまざまな数値シミュレーションを行い、台風にどんな影響がおよぶかを分析するわけです。

台風を制御する技術が開発されても、その技術の使用によって地球環境にどんな影響が出るのかが示されていなければ、社会に受け入れられることはありません。たとえば台風が日本に上陸しなくなる代わりに、ほかの国に頻繁に上陸するようになったり、日本で雨が極端に少なくなったりしては意味がありませんから。それを評価するためにもNICAMはとても有用なツールなんです。

取材・文：福田伊佐央

イラストレーション：鈴木知哉

写真撮影：松井雄希・講談社写真部

取材・写真・図版協力：JAMSTEC

国立研究開発法人 海洋研究開発機構（JAMSTEC）

JAMSTECの予測研究についてさらに読む

●1メートルの解像度で都市を再現！「微気象シミュレーション」が酷暑に立ち向かう。じつはこの技術、万博会場の熱中症対策にも使われます

●グリーンランドや南極の氷は？氷床モデル研究者が解説する現在と未来

●エルニーニョ現象の“残り香”が2024年の猛暑の原因だったのか。北太平洋に溜まり続ける熱によって2025年の夏も暑くなるのか？

●近年の猛暑は予測されていたのか？地球温暖化における人間活動の影響は？「気候モデル」研究でわかる地球の未来とは

1メートルの解像度で都市を再現！「微気象シミュレーション」が酷暑に立ち向かう。じつはこの技術、万博会場の熱中症対策にも使われます