多くの人が知らない、硫黄島で盛んだった「スポーツ文化」の実態

日刊島内新聞

年1回の相撲大会も島民たちの大きな楽しみだった。硫黄島神社の村祭りの一行事として行われていた。出場力士は各職場や団体から選ばれた力自慢の猛者たちだった。力士たちは取り組み前に、化粧回しを着けて土俵入りを行った。土俵に響く軍配も本格的で、迫力は国技館の大相撲にも引けを取らないと言われていた。

海軍兵士も陸軍兵士も出場したが、島の青年たちの強さは群を抜いていた。優勝者には硫黄島最強の名誉とともに、賞品として豚一頭が授与された。

スポーツ文化が花開いた島だから、運動会は学校行事に留まらない全島的な盛り上がりを見せた。児童だけでなく、大人たちも参加した。

中でも花形の競技となったのは、部落対抗リレーだった。俊足自慢の大人たちが部落の名誉をかけて競った。青年会の若者たちでつくるブラスバンドがゴール付近で応援の楽曲を演奏して盛り上げた。1942年ごろには、島内の部隊もリレーに加わり、さらに盛り上がりを見せた。見事、1位となった部落はその日、貴重な豚をつぶして大宴会を開き、勝ちどきを上げた。

学校は島の文化の中心だった。島民が集まる社交場だった。毎年夏には、グラウンドに大きなやぐらが組まれた。夜になると、大勢の島民が集まり、盆踊りが行われた。島にはマイクもスピーカーもなかった。だから、みんな盆踊りの歌を大声で歌って踊った。みんな声量が豊かで歌がうまかった。

本土で流行した歌は、すぐに硫黄島でも流行した。1931年、小学校の敷地内にラジオ塔と蓄電式の受信機が設置され、本土で人気の曲を聴くことができるようになったからだ。

全国の最新ニュースはすぐに島全域に伝わった。教員たちの自主的な努力のおかげだった。教員たちは毎日午後7時と午後9時のラジオニュースを速記して記事にまとめた。それをガリ版印刷して新聞を作った。その名も「日刊島内新聞」。ラジオニュースから1日遅れで、各部落の掲示板に張り出され、一部の島民宅に配達された。硫黄島は文化も情報もない絶海の孤島ではなかった。地域に根付いた文化が花開き、本土と同水準の情報に触れられる、いち地方のまち──。島民たちはそんな感覚で暮らしていた。

