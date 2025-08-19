シント＝トロイデン後藤啓介が決勝点、山本理仁からのクロスを右足ボレー

ベルギー1部シント＝トロイデンは現地時間8月17日、リーグ第4節でラ・ルヴィエールに2-1で勝利した。

決勝点を決めたのは、今夏新加入のFW後藤啓介。「日本じゃ珍しい大型CF！」と身長191センチの20歳に期待が寄せられている。

昨季は残留争いに巻き込まれていたシント＝トロイデンだが、今季は開幕3試合で2勝1分と幸先のいい滑り出しを見せている。ホームにラ・ルヴィエールを迎えた一戦は前半20分に先制し、後半に追いつかれる展開で試合は進んだ。

アンデルレヒトから期限付き移籍で今季加入した後藤は、後半12分に途中出場。すると、1-1で迎えた後半アディショナルタイム1分、MF山本理仁からのマイナスのクロスを右足のボレーでゴールへ叩き込み、チームを勝利へと導いた。

シント＝トロイデン移籍で、鮮やかな金髪にイメージチェンジした後藤。ファンからは「下がりながらのボレーって難しいのに良く決めたなぁ」「日本じゃ珍しい大型CF！」「うますぎやんけ」「らしさ全開」との声があがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）