日米開戦後、硫黄島はどのように変化していったのか「旧島民１世の記憶」

まるで航空ショー

日米開戦後、島は様変わりしていった。千鳥飛行場が拡張され、本土からマリアナ方面などに向かう航空機が、毎日のように給油のために着陸した。いずれもゼロ戦や一式陸上攻撃機など、海軍の機種だった。周辺には車両の整備工場や床屋、食堂などが次々とできていった。建設作業員や飛行機の整備要員、医療従事者などが相次いで島に赴任し、島の人口が急速に増えていった。

賢二は弟とよく千鳥飛行場に行った。山下家の隣人が、養豚のために、飛行場の食堂から出る残飯を餌としてもらい受けていた。飛行場に通ったのは、その手伝いをするためだった。

ある日、いつものように弟と歩いて向かっていると、飛行場から約100メートル離れた場所に、不時着したゼロ戦があった。前輪が砂に埋まっていた。周囲を見渡しても、近くには誰もいなかった。そのことを確認して二人で乗り込み、操縦桿を握って無邪気に遊んだ。

飛行場に出入りしているうちに、航空隊員に遊んでもらえるようになった。停止している戦闘機に乗せてもらい、ヘッドホンでモールス信号を聴かせてもらったこともあった。

海軍は1943年ごろ、千鳥飛行場近くなど島内各所に敵機を迎撃するための高射砲を設置した。迎撃訓練は数ヵ月に1回行われた。水上機の機体から後方に伸びるロープの先に取り付けられた「吹き流し」が高射砲の的となった。吹き流しは、風になびく鯉のぼりのような形状だった。これに直撃するか、10〜20メートルほど離れて炸裂すれば「命中」と判定されるとのことだったが、なかなか当たらなかった。

まだ硫黄島には戦火が迫っていなかった時期。この訓練を、島民たちは、まるで“航空ショー”のように眺めていた。

兵士たちが家に来訪したら休憩させてやってほしい、との通達が村役場から各世帯にあった。山下家は比較的大きな家で、敷地内にある4本のガジュマルの大木が日陰をつくっていた。だから真夏でも涼しく過ごすことができた。休憩場所としての好条件が揃っていることから、海軍兵士がよく訪れた。

当初は、ほとんどがゼロ戦のパイロットだった。20歳を過ぎたぐらいの若者ばかりだった。故郷を思い出してか、賢二の母を「ママ」と呼んで懐いていた。世話好きの母は豆の煮物などの家庭料理を振る舞った。兵士の中には、お礼に「ダンチョネ節」を歌ってくれた若者もいた。「飛行機乗りには娘はやらぬ、やれぬ娘は行きたがる、ダンチョネ。沖のカモメと飛行機乗りは何処の御空で寝果てるやら、ダンチョネ」。朗らかに歌う声は二人、三人と増えていった。母は涙ぐみながら聞いていた。

高射砲が設置された場所の近くに、山下家のサツマイモ畑があった。とても広大で、耕作する人手が足りず、賢二も毎日のように作業の手伝いに行っていた。ある日、畑の向こうの砲台に立つ兵士の姿が見えた。学校で習った手旗信号を試してみた。「ヘイタイサンゴクロウサマ」と信号を送ると「アリガトウ」と帰ってきた。優しい兵隊さんだな、と思い、手旗信号の交流を続けた。

飛行場建設を担う軍属の中には朝鮮出身者たちも数多くいた。朝鮮人は作業現場で差別されたり、不遇な状況に置かれたりしているようだった。彼らを気の毒に思う島民たちもいた。賢二もその一人だった。

村役場は島民に「朝鮮人と付き合うな」と通達したが、賢二は従わなかった。沿道の畑で作業するお年寄りを手伝ったり、重い荷物を代わりに持ったりするなど、朝鮮人の親切な姿を何度も見たからだった。朝鮮人を見かけると、自宅の畑で自生する島トウガラシをよく分けてあげた。そのたびに彼らは飛び跳ねるように喜んでくれた。

ある日、腹をすかせた朝鮮の少年が自宅に現れた。母が不憫に思い、お汁粉を与えた。母が年齢を聞くと、15歳だと答えた。日本語は上手ではなく、その返答が「チューコヤ」と聞こえた。それがそのままあだ名となった。以来、少年チューコヤと賢二は、野山を駆け回る親友になった。チューコヤは朝鮮人軍属の宿舎で暮らしていたが、徴用されたのか、どんな経緯で島に来たのか分からなかった。

チューコヤは、賢二が牛の世話をするときもついてきて一緒に過ごした。「トラジ、トラジ……」という歌詞から始まる朝鮮語の民謡をよく歌って聴かせてくれた。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

