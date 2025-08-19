日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の4万3780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45204.35円 ボリンジャーバンド3σ
43886.36円 ボリンジャーバンド2σ
43780.00円 19日夜間取引終値
43714.31円 18日日経平均株価現物終値
43392.00円 5日移動平均
42568.38円 ボリンジャーバンド1σ
42140.00円 一目均衡表・転換線
41530.00円 一目均衡表・基準線
41250.40円 25日移動平均
39932.42円 ボリンジャーバンド-1σ
39495.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39288.67円 75日移動平均
38614.44円 ボリンジャーバンド2σ
38439.80円 200日移動平均
38175.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37296.45円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
45204.35円 ボリンジャーバンド3σ
43886.36円 ボリンジャーバンド2σ
43780.00円 19日夜間取引終値
43714.31円 18日日経平均株価現物終値
43392.00円 5日移動平均
42568.38円 ボリンジャーバンド1σ
42140.00円 一目均衡表・転換線
41530.00円 一目均衡表・基準線
41250.40円 25日移動平均
39932.42円 ボリンジャーバンド-1σ
39495.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39288.67円 75日移動平均
38614.44円 ボリンジャーバンド2σ
38439.80円 200日移動平均
38175.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37296.45円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース