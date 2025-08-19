　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の4万3780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45204.35円　　ボリンジャーバンド3σ
43886.36円　　ボリンジャーバンド2σ
43780.00円　　19日夜間取引終値
43714.31円　　18日日経平均株価現物終値
43392.00円　　5日移動平均
42568.38円　　ボリンジャーバンド1σ
42140.00円　　一目均衡表・転換線
41530.00円　　一目均衡表・基準線
41250.40円　　25日移動平均
39932.42円　　ボリンジャーバンド-1σ
39495.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39288.67円　　75日移動平均
38614.44円　　ボリンジャーバンド2σ
38439.80円　　200日移動平均
38175.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37296.45円　　ボリンジャーバンド3σ


