　19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4.5ポイント高の3128ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3246.91ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3150.52ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3128.00ポイント　　19日夜間取引終値
3120.96ポイント　　18日TOPIX現物終値
3104.60ポイント　　5日移動平均
3054.13ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3031.00ポイント　　一目均衡表・転換線
2961.00ポイント　　一目均衡表・基準線
2957.74ポイント　　25日移動平均
2861.35ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2836.01ポイント　　75日移動平均
2817.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2764.96ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2748.13ポイント　　200日移動平均
2745.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2668.57ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


