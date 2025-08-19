TOPIX先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4.5ポイント高の3128ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3246.91ポイント ボリンジャーバンド3σ
3150.52ポイント ボリンジャーバンド2σ
3128.00ポイント 19日夜間取引終値
3120.96ポイント 18日TOPIX現物終値
3104.60ポイント 5日移動平均
3054.13ポイント ボリンジャーバンド1σ
3031.00ポイント 一目均衡表・転換線
2961.00ポイント 一目均衡表・基準線
2957.74ポイント 25日移動平均
2861.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2836.01ポイント 75日移動平均
2817.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2764.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
2748.13ポイント 200日移動平均
2745.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2668.57ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
