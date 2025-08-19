西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月19日（火）の運勢はこちら！

牡羊座

早朝ランニングが活力を最大化させる予感。朝の運動が一日のエネルギーを充実させてくれることになるはず。

牡牛座

高級食材を使った料理が金運を高めるでしょう。質の良い食事で心の満足度も向上させてくれそうです。

双子座

オンライン会議やテレワークが仕事運を活性化します。新しい働き方が可能性を拡張してくれるかもしれません。

蟹座

ペットカフェや動物との触れ合いが運気を向上させます。小さな命からの愛情が心を温めてくれるでしょう。

獅子座

パーソナルカラー診断が魅力を科学的に高めてくれます。似合う色の発見が美しさを最大化してくれそうです。

乙女座

資格取得の勉強が成長を加速させる暗示です。スキルアップが自信と将来性をもたらしてくれるでしょう。

天秤座

インテリアショップでの買い物が住環境を向上させます。居心地の良い空間作りが幸福感を高めてくれるかも。

蠍座

心理学の本を読むと自己理解が深まる予感です。内面の探求が人間関係の改善につながってくれそうです。

射手座

旅行の計画立てが冒険心を刺激します。未来への期待が現在の気持ちも明るくしてくれることになるでしょう。

山羊座

新しい副業やスキルアップが経済力を多角化させます。新しい収入源が安定感をもたらしてくれるでしょう。

水瓶座

環境問題への取り組みが社会貢献を高めます。地球への意識が心の充実感につながってくれるかもしれません。

魚座

クリエイティブなワークショップが才能運を開花させます。新しい表現方法が隠れた能力を引き出してくれそう。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな