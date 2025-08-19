　19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の804ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

820.47ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
804.00ポイント　　19日夜間取引終値
801.86ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
800.21ポイント　　18日東証グロース市場250指数現物終値
790.00ポイント　　5日移動平均
783.25ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
782.50ポイント　　一目均衡表・転換線
764.64ポイント　　25日移動平均
760.00ポイント　　一目均衡表・基準線
746.03ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
743.01ポイント　　75日移動平均
729.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
727.42ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
715.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
708.81ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
680.47ポイント　　200日移動平均


株探ニュース