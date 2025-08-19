グロース先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント高の804ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
820.47ポイント ボリンジャーバンド3σ
804.00ポイント 19日夜間取引終値
801.86ポイント ボリンジャーバンド2σ
800.21ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値
790.00ポイント 5日移動平均
783.25ポイント ボリンジャーバンド1σ
782.50ポイント 一目均衡表・転換線
764.64ポイント 25日移動平均
760.00ポイント 一目均衡表・基準線
746.03ポイント ボリンジャーバンド-1σ
743.01ポイント 75日移動平均
729.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
727.42ポイント ボリンジャーバンド2σ
715.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
708.81ポイント ボリンジャーバンド3σ
680.47ポイント 200日移動平均
株探ニュース
