政権運営も「レット・イット・ビー」!? 林芳正官房長官が維新議員の前でビートルズ熱唱の夜
自民・維新の連立か
すわ、自民と維新の連立の予兆か―！参院選直後に行われた維新の会の議員主催のパーティーに、自民党の大物が参加したことが、永田町で憶測を呼んでいる。
7月25日金曜日、新宿で開かれた大規模なバーベキューパーティー。主催は日本維新の会の遠藤敬衆院議員で、参加したのは各省庁の官僚や仕事の関係者たちだ。
「遠藤議員は定期的にバーベキューパーティーを行っているんです。みんな自腹で参加してますが、今回は通常国会や参議院選挙の"お疲れ会"も兼ねたもので、盛況でしたよ」（出席した官僚の一人）
そこにスペシャルゲストとして現れたのが、石破内閣の林芳正官房長官だ。大物議員の予告なしの登場に会場は大盛り上がり。林氏は食事もそこそこに、さらなるサプライズで会場を沸かせた。会場に用意されていたピアノの前に座ると、ビートルズの名曲「レット・イット・ビー」の弾き語りを始めたのだ。
美しい歌声を披露した林芳正官房長官
「政界屈指の音楽家である林さんは、外交の場でもよくピアノを披露します。なかでも『レット・イット・ビー』はお気に入り。よほどご機嫌だったんでしょうね」（旧宏池会の自民党議員）
夜の新宿を包む美しい旋律と歌声。参加者が聴き入るなか、「官房長官を招くとは、連立への布石か？」と推測する者もいたという。遠藤議員に真相を尋ねてみると―。
「パーティーには毎回ゲストを招いているのですが、先日林さんにお会いした時に『今度バーベキューをやるので、ピアノで一曲披露してもらえませんか』と頼んだら、快く来てくださって。いい人ですよね。2曲も歌ってくれて大盛り上がりでした。連立の布石？全然関係ないですよ（笑）」
自民党はこれから難しい連立交渉に臨むが、それも「なりゆき任せ（レット・イット・ビー）」というメッセージだったりして？
