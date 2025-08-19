中国で最も暑い場所で食する、極上果実の味

中国で最も暑い場所

「前代未聞の灼熱地獄」なんだとか。「今日も気温が40度を超えました」と、アナウンサーが顔を歪ませて伝えている。

だが、ハイリスク社会の中国暮らしが長かった私は、「夏は暑いもの」と悠然と構えている。昨日は新宿から銀座まで、今日は赤坂から池袋まで2時間歩いた。家の冷房は何年も壊れたまま。

汗だくでウォーキングしながら、ちょうど10年前の盛夏に、「中国で最も暑い場所」を訪れたことを思い出した。新疆ウイグル自治区のトルファン東郊に鎮座する火焔山だ。

別名「中国のエアーズロック」。全長100km、幅10km、最高峰851mの岩山で、約2億年前に築かれた天山山脈の丘陵だ。

シルクロードの途上に位置し、唐代には長安からインドへ向かう名僧・玄奘の一行が通った。明代に書かれた『西遊記』では、孫悟空が牛魔王と戦った場所だ。

麓の地下を掘った小さな記念館に入ると、「中国最高温度の地」と認定されていた。高さ6mの温度計が指し示していたのは、摂氏65度！

たしかに、駐車場から記念館へ歩く数百mの道すがら、ペットボトルの水を3本も空けてしまった。常に水分補給していないと、身体が燃えてしまいそうだ。

中国人のたくましい商魂

地上に上がると、火焔山へ向かう道の入り口で、ゆで卵売りの露天商が声を張り上げていた。

大鍋の上に水をぶちまけ、生卵を浮かべると、太陽光に温められて、たちまちゆで卵ができあがる。「沙烤鶏蛋」（砂漠の巣で焼いた卵）と命名し、ちょっと高めの1個5元（約100円）。

中国人は、極限の状況下でも商売に走るのだ。さらに驚いたのは、極限の状況下でも中国人観光客たちが殺到し、われ先にゆで卵を頬張っていたことだ。露天商に聞くと「今日は200個以上売れるぞ」とほくそ笑んだ。

ゆで卵売りだけでなく、「記念写真を撮ろう」と近寄ってくるカメラマンもいれば、4頭もラクダを引っ張って、1回40元（約800円）で乗せようと私の前に立ちはだかる男もいる。見るとラクダの方がバテ気味だ。

ラクダの向こうには3機の滑空機まで用意されていた。200m上がるごとに280元（約5600円）。まことに中国人の商魂には限りがない。

私はペットボトルの水も尽きて、もうフラフラ。

記念館の脇に建っていた鄙びた食堂に飛び込んで、スイカとメロンを割ってもらった。旨い！

贅沢なようだが、どちらも新疆ウイグルの特産品で、ミネラルウォーターの値段と変わらない。

食堂は漢族の老太太が一人で切り盛りしていた。

「私は四川省出身だけど、新疆で一旗揚げようと思って出てきたの。ここに寝泊まりしながら店をやってる。冬は極寒だから、夏の間に目一杯稼ぐの」

本当に、暑い中でも熱い人たちだった。

【あわせて読む】日本の古都・奈良で見つけた、中国人の心の故郷の正体とは？

「週刊現代」2025年09月01日号より

【こちらも読む】日本の古都・奈良で見つけた、中国人の心の故郷の正体とは？