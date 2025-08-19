【発表！】人類史上最悪の殺人犯は誰か？　そして史上最多の犠牲者を出した殺人犯とは？

世界中の猟奇殺人を総覧すると、にわかには信じられないような事件を犯した犯人は沢山いる。そうした殺人鬼による凄惨な事件は、その異様さによって多くの人の興味を引いてきた。

そして、あまりにも大きな事件は、文学作品や映画、都市伝説などに影響を与え、歴史に残ることもある。人類の歴史には、どんな殺人者がいたのか。

世界にはどんな殺人者がいるのか、500人以上の猟奇殺人を調べ上げた朝里樹氏が、その一端を紹介しよう（『世界猟奇殺人者事典』より、一部抜粋する）。以下では、凄惨な事件を紹介します。閲覧にご注意ください。

質問：史上最悪の殺人犯は？

朝里氏：アメリア・ダイアーが思い浮かびます。

子どもを育てられない母親の弱みに付け込み、金銭を受け取る代わりに子どもを育てるという事業を行っていたはずが、金銭を自分の懐に収めるため、赤子を受け取った直後に殺していたという連続殺人犯です。

こういった育てられない赤子を利用して金銭目的の殺人を行う事件は世界中にあります。中でも代表的で、犠牲者の数が非常に多い人物です。

アメリア・ダイアーとはどんな人物か

一九世紀末、ヴィクトリア朝時代のイギリスで三〇年間にわたり乳児を殺害し続けた連続殺人鬼。ダイアーは一八三六年に生まれ、一八六一年にジョージ・トーマスという男性と結婚した後、看護師の訓練を受け、働いていたが、その際に助産師と関わったことである仕事を思いつく。

それは妊娠した未婚の女性から金銭を受け取る代わりに子どもを養子として育てるというもので、当時、未婚の母親は経済的に困窮し、社会的にも非難されることが多かった。一八六九年、夫と死別し、収入が必要となったダイアーはこの事業を開始。結果的に多くの女性がダイアーを信じ、彼女に自分の子を預けた。

ダイアーは自分に結婚経験があること、立派な家に住んでいることなどを宣伝し、養子を募集したが、子どもを預けられ、子の生育のために母親から金を受け取ると、すぐに子どもの首にテープを巻いて絞め殺すという方法で殺害し、その金を懐に入れた。

一八七九年、彼女は育児放棄の罪で有罪判決を受け、六ヶ月の重労働を言い渡される。釈放後、ダイアーは一時的に精神病院に入院するも、退院後、再び養子の募集を開始する。ダイアーは医師に死んだ赤子の死亡診断を任せたために逮捕された経験から、自分で赤子の死体を処理するようになる。また偽名を使い、住居を転々とするなど以前にもまして狡猾になっていた。

犠牲者の数は…

しかし一八九六年、彼女がテムズ川に流した赤子の死体が発見され、その死体を包んでいた紙にダイアーの情報が記されていたことから、警察は彼女を殺人犯として捜索。同年四月に逮捕される。また、テムズ川では五月までに他に六人の死体が発見された。それらの死体には首にテープが巻かれており、ダイアーはそれを自分が殺した子どもの証拠だと証言した。同年六月、ダイアーはニューゲート監獄にて絞首刑に処された。

ダイアーが実際に殺害した子どもの数は未だ正確に分かっておらず、四〇〇人以上とも言われている。また、子どもを殺し続けたダイアーは後にメディアによって「エンジェル・メーカー」という異名で呼ばれるようになった。エンジェルとは彼女が殺した子どもたち、つまり赤子を殺して天国に送り、天使にするという、皮肉な名前であった。

質問：史上最多の犠牲者を出した殺人犯は？

朝里氏：ペドロ・ロペスだと思います。

犠牲者の数は推定300人以上、他では見られない数字です。かつてはギネス記録にも載っていましたが、項目自体が不謹慎だとして削除されました。

ペドロ・ロペスとはどんな人物か

コロンビア、エクアドル、ペルーの三国にわたり、一説には三〇〇人以上の少女を殺害したとされる連続殺人鬼。「アンデスの怪物」の異名を持つ。

一九四八年、コロンビアのトリマで生まれたロペスは娼婦の母親の元で育った。しかし、八歳の時に妹に対して性的ないたずらをしたため、家を追い出される。その際、ひとりの男に拾われるが、この男に強姦され、さらにその後にストリートチルドレンとなって残飯を漁るなどして過ごした。一〇歳の時に孤児院に入ったものの、職員に強姦されたとして脱走し、自転車を窃盗、転売して生計を立てるようになる。

二一歳の時に自転車窃盗で刑務所に入れられた際、他の複数の囚人に強姦され、その報復としてその囚人たちの喉を刃物で切り裂いて殺害した。これがロペスにとっての最初の殺人となったが、この時は正当防衛が認められ、刑期を二年追加されるのみにとどまった。

この壮絶な体験が彼を歪ませ、八歳で純潔を奪われたのだから、多くの少女たちに対して同様の苦しみを味わわせてやると考えるようになる。一九七八年、刑期を終えて出所したロペスは、まずぺルーで人里離れた場所にいる少女を襲い、強姦した後、首を絞めて殺害した。

その被害者の人数が一〇〇人を超えた頃、アヤクーチョにて先住民族アヤクチャノスの人々に捕らえられ、拷問を受けた。彼らはロペスを生き埋めにしようとしたが、アメリカ人の女性宣教師がそれを止め、警察に突き出すよう説得したことから一命を取り留める。しかしペルー当局は先住民族の人々の言葉に取り合わず、ロペスは再び野放しにされてしまう。

極端に短い懲役年数

それからコロンビアとエクアドルに活動場所を移し、再び少女を殺害しはじめたが、当時の警察はこの少女の行方不明者の増加は奴隷として捕まったか、売春組織の活動によるものだろうと考え、ひとりの殺人鬼による犯行だとは想定していなかった。

一九八〇年四月にエクアドルで洪水が起きた際、四人の少女の遺体が流れてきたことで少女たちが殺害されていることが判明する。その数日後、ロペスは一二歳の少女を誘拐しようとしているところを発見され、警察に逮捕された。

当初は黙秘していたロペスだったが、司祭による説得でやがて自分の犯行を自白し始めた。ロペスは三〇〇人以上の少女を殺害したと自白し、自分が死体を埋めた場所に警察を案内した。その場所から五三人分の遺体が発見され、ロペスの犯行が実証された。

ロペスの殺人は主に白昼に行われた。彼は犠牲者となる少女を強姦した後、その首を絞めて殺害していたが、その死に行く少女の瞳を見ることを好んだのだという。これにより五三件の殺人で起訴されたロペスは懲役一六年の判決を受け、一九九四年に釈放された。現在、彼は行方不明となっており、その生死も定かではない。

