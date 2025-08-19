いま買って長ーーく使える♡ 【niko and ...】カジュアル派さん必見！「リメイク風ベスト」

いつものコーデをランクアップさせたい。そんなカジュアル派さんにおすすめしたいのは、ヴィンテージムード漂う、【niko and ...（ニコアンド）】の「リメイク風ベスト」。一点投入するだけで、こなれ感のあるスタイルが完成。トップスを選ばずレイヤードしやすく、いま買って長く使えるのも嬉しいポイントです。デイリーにもアウトドアにも活躍しそうな優秀ベストは、カジュアル派さんのマストアイテムになるかも……！

カジュアルコーデをランクアップできるリメイク風ベスト

【niko and ...】「ハンティングリメイクベスト」\7,000（税込）

パッチワーク風の切り替えデザインが特徴的なベストは、古着をリメイクしたようなヴィンテージ感のあるデザインで、ワンランク上のカジュアルコーデを楽しめそう。ミリタリーやワークテイストな雰囲気も、おしゃれ見えをサポートしてくれるはず。

着心地も機能性もバッチリ！ 幅広いシーンに活躍

胸元やサイドに、大小のポケットを複数装備。オシャレも機能性も併せ持つデザインで、デイリーコーデだけじゃなく、アウトドアシーンにも活躍しそう。公式オンラインストアによると、「優しい肌触りとしっかりと丈夫な生地感が特徴のコットン100％素材」とのこと。着心地の良さも期待できます。インディゴデニム、ベージュ、カーキの3色展開。

レイヤードしやすくロングシーズン活躍

Tシャツやスウェット、ニットなど、トップスを選ばずレイヤードしやすい、ゆったりシルエットなのも嬉しいポイント。スタッフのゆかさんが、「秋から冬にかけて大活躍」とコメントしているように、ロングシーズン着回せそうです。ミリタリームード漂うカーキベストを投入すれば、こなれ感のあるカジュアルスタイルが完成。

大人に似合う上品カジュアルコーデ

「ワークなハンティングベストを大人っぽく」とコメントしている、スタッフのRena@FNKさん。落ち着いたトーンで、カジュアルな中にも上品な雰囲気を感じられるのが魅力。ベルトをアクセントにきかせることでメリハリ感が出て、スタイルアップも狙えそうです。

writer：mana.i