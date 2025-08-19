2021年夏、福岡県中間市で、保育園の送迎バスに取り残された5歳の男の子が亡くなりました。悲劇を繰り返さないためにさまざまな対策が進められています。18日には、おしりでクラクションを鳴らして助けを求める訓練が行われました。



■指導した人

「本当の時は後ろに乗っているから、ここの真ん中を通って運転席に来てね。ハンドルを持って。」

■参加した子ども

「ププー。」





福岡県中間市で行われた「おしりでクラクション訓練」には、市内に住む3歳から8歳までの子ども7人とその保護者が参加しました。子どもだけで車に取り残された際にクラクションを鳴らして助けを呼べるようになってほしいと、市内で子ども食堂を運営する協議会と中間市が初めて実施しました。力が弱い子どもの手ではクラクションをうまく鳴らせないこともあるため、自分の体重をかけておしりでクラクションを鳴らします。■参加した子ども「大きい音が出た。困った時にやろうと思った。」「（Q.どういう時にするの？）閉じ込められたら。」

中間市では、2021年の夏に5歳の男の子が保育園の送迎バスに取り残され死亡しました。



■奥村三枝記者

「エンジンを止めた車内に40分ほど温度計を入れていました。暑すぎたのか、測定できていません。」



JAFによりますと、外の気温が35℃で窓を閉め切った車内の温度を測定したところ、エンジンを停止して30分後には45℃、3時間後には55℃を超えることが実験の結果から分かっています。

■保護者

「知らなかったら、今も最初、どうするの、どうするのと言っていたから、一度やってみることで、何かあった時にぱっと思い出してくれたらいいなと思います。」



■主催した なかまのなかま協議会・原 舞さん

「きちんと自分で（命を）守る力を、周りの大人にSOSを出せる力をつけてほしいなと思いました。」



子どもたちは、今後も定期的に「おしりでクラクション訓練」を続けていくということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月18日午後5時すぎ放送