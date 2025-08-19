奈緒が刑務所の「塀の中」に入ってみて気づいたこと

刑務所の中にある、受刑者がカットを担う美容室。そういうところが本当にあることをご存じだろうか。

WOWOWにて8月22日に放送・配信がスタートするドラマ『塀の中の美容室』。主演を務める奈緒さんは、受刑中に技術を学び、刑務所内にある「あおぞら美容室」の美容師になった小松原葉留を演じる。実際に刑務所内にある美容室をモデルにした作品だ。メガホンをとるのは、ドラマ『春になったら』で奈緒さんと組んだ松本佳奈監督。刑務官役の小林聡美さん、成海璃子さんをはじめ、実力派キャストが集う。

奈緒さんは2025年1月期に放映されたNHKのドラマ『東京サラダボウル』では、日本人・外国人の隔たりなく、困っている人に等しく手を差し伸べる警察官を演じた。彼女自身の人柄も相まって、あたたかで人間味あふれる演技は多くの人に支持され、作品自体も高い評価を受けた。

FRaUwebでは『東京サラダボウル』のときにもインタビュー。そのときは鮮やかなミドリ髪だった奈緒さんは、今回は、美しい金髪へとイメージチェンジした姿で現れた。

インタビュー前編では、『塀の中の美容室』の撮影前に実際に刑務所を訪ねたときの気づき、現代のSNSについて思うことについて語ってもらった。

「うちの受刑者が作ったものなんですよ」

『春になったら』の松本佳奈監督と再びタッグを組むことになった奈緒さん。今回オファーを受けた理由、そして実際に笠松刑務所に足を運び、美容室の営業風景を目にした際に感じたこととは。

「オファーをいただいたのは、ドラマ『春になったら』の撮影が終わってすぐのころでした。撮影中にはすでに『塀の中の美容室』の企画が動き出していて、監督がキャストを探している時に運良く出会いがあり、お話をいただきました。

初めて笠松刑務所を訪ねた際に印象的だったのが、所長さんが『うちの受刑者が作ったものなんですよ』と、刑務作業の一環として作られた刺し子の小物や焼き物をすごく嬉しそうに見せてくださったことでした。

そのとき『なんて愛に溢れた所長さんなんだろう』と、すごく不思議な気持ちになって……。私はそれまで、刑務所の中はすごく厳しくて、常に厳かな空気が流れているものと想像していたので、厳しくも温かい目で見守る人たちがいるのだと感じたことで、一気に刑務所の中のイメージが変わりました」

お客様に救われながら、社会復帰への道を描く

今回このドラマを観て、刑務所の中に外に向けて開放された美容室があり、誰でも客として行けることを初めて知る人も多いだろう。奈緒さんもその一人だった。

「何と言ってもハサミで人の髪を切らせていただくわけですから、まずお客様に信頼してもらわなくてはいけません。そこにはおのずと緊張感が生まれます。

笠松刑務所で『常連さんっていらっしゃるんですか？』とお聞きした際、常連さんはもちろんのこと、かなり遠方から通ってる方もいらっしゃると聞きました。

数ある美容室の中からここを選んで来てくれる人たちとの交流のなかで、お客様からパワーをもらったり、救われたりしながら、社会復帰への道を描くーー。お話をうかがいながら、その可能性をすごく感じました」

受刑者が思い描く、刑務所を出てからの未来

今回、受刑者の部屋など、刑務所の内部も見学させてもらったという奈緒さん。見学を通して、あらためて感じたことがあったと振り返る。

「ドラマでも入浴後のシーンがあるのですが、入浴後の受刑者の皆さんとすれ違ったり、刑務作業をしている工場を見せていただきました。あとはお部屋ですね。

実は私が一番見たかったのが皆さんの本棚でした。どういった本を読んでいらっしゃるのかすごく気になっていたのです。

なかには『地球の歩き方』や積み立てNISAの本を読んでらっしゃる方もいて、この刑務所を出てからの未来を皆さんが思い描いている様が本棚に滲んでいると感じました。当たり前ですが、外の世界と繋がってるんだなと改めて実感しました」

「見張っている」のではなく「見守っている」

厳しくもあたたかい目で葉留を見守る刑務官を演じるのは、小林聡美さんと成海璃子さん。個人的に支えたい思いを抱きながらも、刑務官と受刑者として一線を引かなければならない。この難しい仕事について、奈緒さんは「感じたことのない距離感」を味わったという。

「最初は『ものすごく不思議な距離感だな』と思いました。台本を読んだ時も原作を読んだ時も感じたのですが、実際に刑務官の方にお会いした際も、これまで私が感じたことのない“相手との距離感”を覚えました。

人に手を差し伸べたくなったり、個人的な情が移ったりすることは、私たちが生きているなかでたくさんあります。人と人との距離感として一つのあるべき姿と言いますか、『直接手は出さなくても見守っている』という形を見たような気がしました。

私は『見張っている』のではなく『見守っている』感覚が強いなと感じたのですが、厳しい規律はたくさんあるにせよ、着実に外の世界に出られるよう見守ってくれてる人がいる事実が、とてもあたたかいと思いました。

塀の外に出たあとも、こうやって刑務官の皆さんのように見守ってくれる人がいるかというと、現実には難しい場面もあるはずです。刑務官の皆さんのように、外にいる私たちが見守る存在にならないといけないのだとも感じました」

SNSで攻撃している人は、もしかしたら

このドラマの刑務官のように、人生を立て直そうとする時に、大きく包み込み、見守ってくれる人が近くにいる環境は理想的であり、ありがたいことだ。しかしSNSをはじめ、現実社会ではやり直そうとしている人に厳しく当たる風潮があるのも事実。「困らせる人は困っている人」という言葉もあるなか、奈緒さんは「やり直しを許さない」社会をどう感じているのか。

「SNSで人を傷つける言葉を連ねて発散している人たちは、もしかしたら見守られるべき対象になるのかなと思っていて。誰か話せる相手が近くにいたら、他者を傷つけることに意識が向かないと思うんです。生活のなかでやりきれない思いをして、その感情を溜め込んだまま吐き出す場所がなくて、そういうところについついぶつけてしまう。

SNSは、攻撃しているのに攻撃している実感が湧かない場所であり、簡単に人を傷つけられる場所です。それだけに『普段だったら使わない言葉』を使ってしまうこともあるのでは。お互いが見守り合っていくしかないのかなと思いますが、なかなか難しい問題ですよね」

生きてさえいれば、人はいつだって、何度だってやり直せるーー。最終話には、『春になったら』ファンにはうれしいスペシャルゲストも登場する。『塀の中の美容室』は家族揃って観たい、心あたたまるヒューマンドラマだ。

「こういう美容室があるんだと知ることで、私たちができることはなんだろうと考え、自分の生活により身近に感じてもらえると思います」

◇インタビュー後編「「『あな番』“尾野ちゃん”は本当に大切な存在」奈緒が今から叶えたいと思っていること」では、2019年に放送されて大きな注目を集めた『あなたの番です』はじめ、多くの仕事との向き合い方を聞いていく。

奈緒（なお）

1995年2月、福岡県出身。モデルとして活動を開始し、2013年テレビ西日本のドラマ「めんたいぴりり」で女優デビュー。20歳で上京後、2018年、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」でヒロインの親友役に抜擢、翌年にはテレビドラマ「のの湯」（2019）での連続ドラマでの初主演を果たす。同年『ハルカの陶』で映画初主演。2023年エランドール賞新人賞を受賞、2025年橋田賞新人賞などを受賞。近作に『先生の白い嘘』『傲慢と善良』などがある。主演舞台『WAR BRIDE ―アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン―』が8月14日から9月14日まで東京、兵庫、福岡で上演。8月22日より、WOWOWにて「塀の中の美容室」の放送・配信がスタート。

スタイリング／岡本純子 ヘアメイク／竹下あゆみ

【後編】「『あな番』”尾野ちゃん”は本当に大切な存在」奈緒が今から叶えたいと思っていること