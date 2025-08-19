19日午前7時19分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は渡島地方東部で、震源の深さはおよそ140km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、北海道の浦幌町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□北海道

浦幌町

■震度2

□北海道

帯広市 幕別町 渡島北斗市

木古内町 上ノ国町 今金町

厚真町 むかわ町 新冠町

浦河町 様似町 釧路市





□青森県外ヶ浜町 東通村

■震度1

□北海道

十勝清水町 十勝池田町 豊頃町

本別町 函館市 七飯町

鹿部町 渡島森町 福島町

檜山江差町 厚沢部町 室蘭市

苫小牧市 白老町 安平町

新ひだか町 えりも町 標茶町

白糠町 千歳市 黒松内町

日高地方日高町 平取町 新得町

中札内村 十勝大樹町 広尾町

標津町 別海町 根室市



□青森県

青森市 五所川原市 つがる市

むつ市 大間町 佐井村

八戸市 十和田市 三沢市

野辺地町 七戸町 六戸町

横浜町 東北町 六ヶ所村

おいらせ町 五戸町 青森南部町

階上町



□岩手県

宮古市 久慈市 岩手洋野町

釜石市 盛岡市 軽米町

遠野市 一関市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。