【9割の人が1秒で出てこない】「三日坊主」を英語で言うと？
【中学英語でOK】ネイティブが「甘党」に使うのはこのフレーズだった
【留学なし・独学6カ月で英会話を攻略したすごい方法】テストで赤点をとるほど英語が苦手だった著者が、大学時代に必要に駆られて独学で英会話の勉強を開始することに。留学経験ナシで、「1カ月でコツをつかむ ▶ 3カ月で日常会話習得 ▶ 6カ月でペラペラになる」というメソッドを確立し、見事に独学6カ月で英会話を攻略。TOEICは400点から975点まで爆上がり。その超効率独学英語習得法を、初の著書『中学英語でペラペラになる！ 英語の言い換え図鑑』（ダイヤモンド社）で初公開！
※本稿は『中学英語でペラペラになる！ 英語の言い換え図鑑』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。
「関係代名詞」と聞いて、身構えていませんか？
関係代名詞と聞くと、苦手意識を感じる人も多いと思います。
しかし、関係代名詞はみなさんが思っているよりもよっぽどシンプルで、かつ会話力を爆上げする非常に有用なパラフレーズ・テクニックであることを忘れてはいけません。
シンプルな良問で、関係代名詞というパラフレーズ・テクニックを会得しましょう！
【続かない勉強】三日坊主
言い換えレベル
★★★☆☆
英語で伝えたいフレーズ
三日坊主
ポイント
三日坊主＝「すぐに〇〇する人」
最終的な英語の形
someone who ___ __ ______
「三日坊主」
を英語で言えますか？
正解は
↓
↓
↓