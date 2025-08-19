スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

食事中でさえも、ついスマホを見てしまう…

「ちょっと動画を見ながら食べよう」

「SNSの通知が来てないか確認しながら…」

「メールの返信をしながらでいいか」

気づけば、食事の時間までスマホやパソコンの画面を見続けていませんか？

ほんのつもりが、つい長引いてしまう。

しかも食べ終わったころには、ちゃんと食事を味わった記憶も、家族や友人と団欒を楽しんだ記憶もなく、むしろ疲れだけが残っている……。

「苦労ばかりの人」がやっているNG行動

食事を終えても疲れが取れないどころか、むしろ頭が重くなってしまう人の多くは、「休むべき時間まで情報を入れ続けてしまう」傾向があります。

たとえば、

・食事中もSNSや動画を流しっぱなしにする

・食べながらメールやチャットを返す

・“ながら”で食事をするのが当たり前になっている

食事という、家族や友人と話をしたりと、脳を休息させるきっかけを見失っているのです。

これでは、脳は1日中刺激にさらされっぱなしで、休むタイミングがなくなってしまいます。

結果として、常に疲れている状態から抜け出せなくなります。

この悪循環を断ち切るために、元グーグル社員が実践していた方法があると言います。では、どうすべきなのでしょうか。

「画面なし」で食べる

そこで、元グーグル社員が実践していたのが、「画面なし」で食べるという戦術です。

戦術：「画面なし」で食べる

健康によくない食べものを機械的に口に運ばずにすみ、元気の出る人と親密な時間をすごし、たえまない忙しさから脳を解放するゆとりを1日のなかにつくることができる。どっちみちしなくてはならない食事をしながら、これを全部できるのだ！

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

食事のときだけは、スマホもパソコンも閉じて「画面をオフ」にする。

たったこれだけで、「健康維持」・「人との交流」・「脳の休息」という3つの効果が同時に得られます。

「疲れているのにスマホを見るのがやめられない」「このままではいけないと思っているのに…」と一度でも感じたことがある人は、まず「食事中だけでも画面をオフにする」ことから始めてみるのが効果的かもしれません。

特に脳にとっては、忙しない情報の波を止める時間が回復のスイッチになります。

1日のなかで短時間でも、SNSやスマホから距離を取ることが大切です。

食事時間だけでも「回復タイム」に変えてみる

最初は「何も見ないと落ち着かない」と感じるかもしれません。

けれど、数日続けると、食事本来の味や香り、会話の楽しさに気づけるようになります。

そして、食後に「あれ、なんだか頭がスッキリしている」という感覚が得られます。

スマホ片手の食事をやめることは、自分の集中力とエネルギーを取り戻すための戦略的な休息なのです。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）