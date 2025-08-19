「あの記憶さえなければ」は勘違い？→あなたの苦しみを長引かせる“心のクセ”

ゲイのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症……苦しんだ末にたどり着いた、自分らしさに裏づけられた説得力ある言葉。

辛い

辛い時って、

「辛いことを思い出して辛くなる」

のではなく、

「辛い気分になってるから、

辛いことを思い出す」のよ。

アナタを縛り付けている

嫌な記憶が無かったとしても、

違う記憶が取って代わるだけ。

そんなに一つの記憶に囚われなくてもいいのよ。

「気分」が記憶を呼び出すという真実

私たちは、つい「嫌な記憶があるから辛いんだ」と思いがちです。

しかし実際は、「辛い気分でいるから、辛い記憶が次々と浮かんでくる」という順番で心が動いていることも少なくありません。

つまり、原因は記憶そのものよりも、“今の気分”にあるのです。

記憶を変えても、気分が同じなら苦しみは続く

仮に、今あなたを縛っている嫌な記憶を完璧に消せたとしても、気分が落ち込んでいるままだと、別の嫌な記憶が頭に浮かんできてしまうでしょう。

人の脳は、今の感情に沿った記憶を探し出すようにできているからです。

だからこそ「気分」へのアプローチを

苦しみを和らげたいときは、「どの記憶を消すか」ではなく、「今の自分の気分をどう変えるか」に意識を向けることが大切です。

散歩をしたり、好きな音楽を聴いたり、信頼できる人と話したり――そうした小さな行動が、気分の転換につながります。

一つの記憶に囚われなくても大丈夫

辛さは、特定の記憶によって決まるのではなく、「今の心の状態」によって形を変えていきます。

だからこそ、「あの記憶さえ無ければ…」と過去に囚われすぎる必要はありません。

あなたの今の気分を少しずつ整えることが、過去への囚われから自由になる第一歩なのです。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。