「ワノ国で止まっちゃって…」なでしこJ主力が『ワンピース』断念を告白。「見たほうがいいですか？」と逆質問も
なでしこジャパンの主力のひとりである北川ひかるがプライベートを告白。「1人の時間と友だちと一緒にいる時間、どちらがリラックスできますか」との質問に対し、彼女は「どっちも大事。笑うとストレス発散になります」と回答してくれた。
1人でいる時は「アニメも観る」という北川。好きなアニメを聞くと、「今は、『薬屋のひとりごと』」と答えている。過去にハマったものの、途中で断念しているアニメがあるという。それが、超人気漫画の『ワンピース』だ。
「めちゃくちゃ見ていたんですけど、途中で諦めちゃって。ワノ国が終わって、そのあとが止まっちゃって」
ここから最終章という段階で「ちょっと止まっています」と笑顔を見せると、「見たほうがいいですか？」と記者に逆質問。その記者が「見たほうがいいですよ」と返答すると、「頑張って見てみます」と返した。
エッグヘッド編、エルバフ編と続く“大冒険”をイングランドの地（今季からエバートンでプレー）で堪能できているのか。気になるところだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
