貴重なプライベートの話をしてくれた北川。写真：塚本侃太（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　なでしこジャパンの主力のひとりである北川ひかるがプライベートを告白。「1人の時間と友だちと一緒にいる時間、どちらがリラックスできますか」との質問に対し、彼女は「どっちも大事。笑うとストレス発散になります」と回答してくれた。

　1人でいる時は「アニメも観る」という北川。好きなアニメを聞くと、「今は、『薬屋のひとりごと』」と答えている。過去にハマったものの、途中で断念しているアニメがあるという。それが、超人気漫画の『ワンピース』だ。

「めちゃくちゃ見ていたんですけど、途中で諦めちゃって。ワノ国が終わって、そのあとが止まっちゃって」

 
　ここから最終章という段階で「ちょっと止まっています」と笑顔を見せると、「見たほうがいいですか？」と記者に逆質問。その記者が「見たほうがいいですよ」と返答すると、「頑張って見てみます」と返した。

　エッグヘッド編、エルバフ編と続く“大冒険”をイングランドの地（今季からエバートンでプレー）で堪能できているのか。気になるところだ。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”