Jリーグ「ファジアーノ岡山」が実践する不登校支援…”叱らない”指導で見えた子どもの変化

夏休み明けの9月1日が、今年も近づいてきた。1年のうちで、18歳以下の子どもの自殺が最も多い日とされ、「9月1日問題」として問題視されている。文部科学省の統計では、9月1日の自殺者数は他の月と比べて約2倍にのぼり、国も対応を進めている。背景のひとつに、不登校の子どもが年々増えている現状がある。2024年10月に文部科学省が発表した調査によると、2023年度に不登校だった小中学生は34万6,482人。11年連続で増加し、過去最多を更新している。

連載「子どもの不登校と向き合うあなたへ〜待つ時間は親子がわかり合う刻」では、長年不登校や発達障害のある子どもと親に長年寄り添ってきた相談員・池添素さんに、ジャーナリストの島沢優子さんが取材。不登校の子どもや家族の姿を、これまで19回にわたり伝えてきた。この第20回で連載は最終回を迎える。取材を続けてきた島沢さんは現在「岡山で書きたいことがある」と、岡山市内と東京の2拠点生活を送っている。最終回の番外編第2弾となる今回は、「スポーツ×不登校支援」として、岡山を拠点とするJ1クラブ「ファジアーノ岡山」の取り組みを紹介する。

こうした親子の経験を丁寧に伝えてきた本連載は、多くの読者の共感を呼び、池添さんのもとにはさまざまな相談が寄せられている。そこで、この連載に大幅な加筆修正を加えた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が、2025年9月4日に発売されることが決まった。発達障害や不登校などに悩む親子と40年以上向き合い、4000組以上の親子に寄り添ってきた池添さん。その高い専門性に裏付けられた実践と珠玉の言葉の数々を、ジャーナリスト島沢優子さんが取材し、まとめた渾身のルポルタージュ。不登校の親子だけでなく、子育てに迷うすべての人に贈る一冊だ。

ファジアーノ岡山の不登校支援

「惜しかったね。ナイスチャレンジ！」

そんな声をかけられた少年は、額の汗を腕でぬぐいながら笑顔を浮かべた。小学生4人にコーチが2人。水分補給を何度も入れながら、ボールを追いかける。終始笑顔で、子どもたちはこころから楽しんでいた。

岡山市内にある芝生の公園。持ち運びのできる簡易ゴールには「Fagiano」のロゴが張られている。同市を拠点とするJリーグクラブ「ファジアーノ岡山」が市の不登校支援の組織と協働して行う活動だ。正しくは同クラブが設立した一般社団法人「ファジアーノ岡山スポーツクラブ」アカデミー普及部の取り組みで、不登校の子どもたちと年数回、一緒にスポーツする。

2025年の今シーズンに初めてJ１に昇格したファジアーノ。特別支援学校または特別支援学級に在籍の児童生徒を対象とした「FAGIスマイル サッカー教室」をはじめ、精神障がいがある人、およびソーシャルフットボールに関心のある人を対象にした「みんな集まれ！FAGIソーシャルフットボール」や、障がいの有無、年齢や性別などにかかわらず、すべての人がともに楽しむ、「ファジアーノ岡山インクルーシブフェスタ」を企画運営するなど、多岐にわたる子ども支援に取り組む。

このような「スポーツ×子ども支援」で、学校に行けない子どもを対象にしたものは珍しい。跳び箱などの器械運動を主としたトレーニングを実施する福祉系の民間企業はあるものの、プロスポーツクラブによるものは全国でも類を見ない。

この日ファジアーノから派遣されたアカデミー普及部普及コーディネーターの押鐘正幸さんは「サッカーと言うより、ボール遊びのような感覚です。一緒にやるなかで彼らにとっての自己肯定感みたいなところにプラスに働くようだったら、活動する意義があるのではないかと考えています」と話す。その言葉通り、子どもたちに、こうやれ、ああやれといった指示命令は一切ない。シュートやパスをミスしても「よく打てたね！」「よく蹴ったね」と子どもがやろうとしたことを認めていた。

子どもが安心して体を動かせる環境に

同事業は今年で3年目。押鐘さんが2022年秋に不登校の児童生徒が増えているというニュースを耳にし「スポーツが一助にならないかな」とクラブに提案したのが起点になった。そこで23年5月、不登校の子どもたちをサポートする「岡山市教育委員会事務局 学校教育部教育支援課」に実施を提案した。

岡山市内に5つある児童生徒支援教室の室長は「最初は驚きました。え？ プロのサッカークラブが？ と意外でした。ただ、外で体を動かす機会の少ない子どもたちに、少しでも他の友達や大人とスポーツができる場を設けてやりたかった」と振り返る。続けて「無理に連れて行くのではなく、安心して体を動かせる環境を提供するのはいいことだと思いました」。

子どもの気持ちを考え、丁寧なプロセスを踏んだ。いきなりサッカーをするのではなく、最初にコーチは子どもたちと顔合わせをした。ファジアーノは子どもたちにも、大人である職員でもみんな知っている。最初は室内でのボール遊びをした。室長は当初「何かあったらすぐに駆け付けられるよう廊下でスタンバイした」そうだが、その必要がないことをすぐに悟った。

保護者も職員も「1時間なんて長い時間活動できないんじゃないか」「脱落するんじゃないか」と心配していた子どもが、ずっと汗をかきながら最後まで参加した。

「コーチの方がずっと声をかけてくださって。何かのメニューがその子にとって技能がちょっと高すぎたときは一対一で見てくださいました。日頃は少しあきらめがちなところがあったんですけれど、コーチから20回以上チャレンジしてできたんですよ！ と言われて、ちょっと感動しました。子どもたちの行動をすべて受け入れ、強制せずに見守ってくれていました」（室長）

子どもを認めて見えた変化

活動回数は年に数回だが、子どもたちのなかに変化が感じられる。例えば不登校の親子に取材をすると昼夜逆転している子どもは多い。この支援教室では、その日の受け付け時にタブレットに「元気・普通・しんどい」といった体調やその日の気分を書き込む。ファジアーノの活動に参加する前に「しんどい」をクリックした子が、活動に参加すると見違えるように元気になる。

室長は「友達に声をかける姿が見かけられるようになりました。サッカーでなくても、一緒にやろうよって言えるようになった気がします。何かで測ることはできませんが、自信につながっていると思います」と取り組みを評価する。

学校で指導していた教員の立ち位置から見ると、子どもが何もしていないとサボっているように見えてしまう。その時々の取り組みに飽きている、もしくはその子の能力と合わない可能性を考えて、子どもに問いかけ違う方法を提案したほうがいいのだが、そうする余裕を生み出すことが難しい。私も子育て中に反省したが、つい「そうじゃなくてこうするんだよ」と言ってしまいがちだ。

ところが、ファジアーノのコーチ陣は子どもを丸ごと認める。例えば「ああ、面白いことしてるね。みんなもやってみる？」などと言って決して否定しない。室長は「すべての子どもの行為や行動を受け入れて、それを子どものアクションとして認めてくださっている。学校現場にいた者としては反省しきりなんです」と恥ずかしそうに額に手を当てた。

「叱らず認めて、受け入れる」

そんなふうに職員から評価される押鐘さんは、水戸ホーリーホックで育成普及部部長などを歴任した普及育成のスペシャリストだ。ファジアーノのアカデミーがテーマとして掲げる「子どもの専門家になろう」のリーダー格とも言える。

「人の目が気になったり、みんなと一緒のことをやるのが苦手という子どもが少なくありません。みんなで何かしようとすると、なかなかフィットしにくい。であれば別の場があったらいいと考えています。その中で『次はこんなことしてみよう』みたいな心持ちになったりする一助になったらいいかなっていうのはあります」

そう話す押鐘さんと私が出会ったのは十数年前のことだ。押鐘さんはジェフユナイテッド市原・千葉の育成普及部コーチとして、同クラブが行っていた「サッカーおとどけ隊」で隊長だった池上正さんとともに子どもを指導。6万人の子どもを教えたといわれる名コーチの影響を受けた。池上さんから学んだのは「子どもとの距離感」。そして「子どもを受け入れる指導」だという。

「指導中に子どもが走り回ったり、練習や活動とは違うことをやっても、池上さんはまったく叱りません。子どもを認めますよね。そこで私も池上さんのように子どもを認めて受け入れることを繰り返しました。すると子どもが変化していくことを知ったんです」

確かな手応えがあった。大人が認めて待ってあげれば、どんな子どもでも成長する力がある。そこへの理解を自らの手でつかみ取った押鐘さんの哲学は、この連載の主人公である池添素さんの「子どもを信じ切る力」と通底すると私は思う。

前出の室長らは24年に押鐘さんを招き、職員全員で「主体的に動かすコツ」を学んだ。押鐘さんをはじめコーチらの声かけや動きを見ていると「おおっ！ と感心する場面がたくさんあるんです」と声を弾ませる。子どものみならず、大人の成長を促すところも、押鐘さんは池添さんと同じだった。

公園で活動が終わると、押鐘さんはゴールやボールなどの道具を子どもたちと一緒に運んだ。今日はどうだった？ と問いかけては、自分の気持ちを言葉にする時間を設けていた。その後ろ姿に、ファジアーノのクラブ理念である「子どもたちに夢を！」が重なった。

子どもたちに夢を授ける道筋は、勝利を届けたり、プロ選手を育てるだけとは限らない。岡山の地に、夢につながる力を育む地道な取り組みがあることを知ってもらえたらと思う。

