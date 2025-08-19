胸元張り詰める短丈セーラー服　韓国人気チアがドラえもんとの記念写真公開！「かわいい」が殺到【PHOTO】

韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘが公開したドラえもんとの記念写真が注目を集めている。

イ・ダヘは8月14日、自身のインスタグラムを通じて複数枚の写真を投稿。短丈のセーラー服風コスチュームに身を包み、ドラえもんの大型フィギュアと共にポーズを取る姿を披露した。頬を寄せて微笑むショットや、指をさしてはにかむ姿など、華やかでファンシーな雰囲気を演出している。

撮影場所は、台湾で現在開催中の「2025熱気球嘉年華」（台湾国際バルーンフェスティバル）の展示スペースとされる。イ・ダヘは台湾プロ野球チーム「味全ドラゴンズ」の専属チアリーダーとして活動しており、その活動拠点を生かして同イベントを訪れたようだ。

公開直後からファンの反応は熱く、「ダヘ姫！ドラえもんよりかわいい」「あなたの笑顔で心臓が止まりそう」「静香ちゃんみたい」「ツインテール最高」といったコメントが相次ぎ、称賛の声が殺到した。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

イ・ダヘは現在、「味全ドラゴンズ」のチアリーダーとして精力的に活動する傍ら、楽曲のリリースやモデル活動などにも取り組んでおり、台湾を拠点に幅広い人気を得ている。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。