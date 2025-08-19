気象庁は、きのう(18日)午前10時25分に、宮古島付近で熱帯低気圧が発生したと発表しました。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

気象庁によりますと、熱帯低気圧はきょう（19日）午前６時には那覇市の南約210kmにあって、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

その中心は、



きょう（１９日）午後６時には久米島の北約50km

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（２０日）午前６時には東シナ海

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



あさって（２１日）午前３時には九州の西

中心の気圧は１００８ヘクトパスカル



が予想されます。

きょう(19日)沖縄本島と先島諸島に接近へ

熱帯低気圧が台風に発達し、１９日は沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方と奄美地方では２０日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。



［雨の予想］

１９日は、沖縄地方では雷を伴った非常に激しい雨が、奄美地方では雷を伴った激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。



１９日６時から２０日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 １００ミリ

沖縄地方 １５０ミリ



［風の予想］

沖縄・奄美では１９日にかけて強い風の吹く所があるでしょう。



１９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

奄美地方 １５メートル （２３メートル）

沖縄地方 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

沖縄・奄美では１９日にかけて、うねりを伴い波が高く、しける所があるでしょう。



１９日に予想される波の高さ

奄美地方 ３メートル うねりを伴う

沖縄地方 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄地方と奄美地方では２０日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。



また、強風や高波にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。