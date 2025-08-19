¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¡Ö¿åÁåÆâ¤ÇÀÅ»ß¤µ¤»¤ë¡×ÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ÖÅÁÀâ¤Î²Ê³Ø³¨ËÜ¡×¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×À¤³¦¤Î¡Ö²Ê³ØË¡Â§¡×¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª
²ÆµÙ¤ß¤â¤¤¤è¤¤¤è¸åÈ¾Àï¡£²ÝÂê¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ë¡¢²¿¤ò¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²Ê³Ø¤ò¼«Á³¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¼Â¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î²Ê³Ø¶µ°é¤ËÀ¸³¶¤ò¤«¤±¤¿³¨ËÜºî²È¡¦¤«¤³¤µ¤È¤·¤µ¤ó¤Î¡Ö¤«¤³ ¤µ¤È¤·¡¡¿·¡¦³¨¤Ç¤ß¤ë²½³Ø¤Î¤»¤«¤¤¡×¡ÊÁ´5´¬¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ø¿·¡¦³¨¤Ç¤ß¤ë²½³Ø¤Î¤»¤«¤¤¡Ù¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ç¯Îð¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤á¤ë²Ê³Ø³¨ËÜ¡£¤«¤³¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Î²½³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤«¤ßºÕ¤¤¤¿Í¥¤·¤¤¸ì¤ê¸ý¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢²½³Ø¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÁ´5´¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Á´3²ó¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëº£²ó¤Îµ»ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³¸¦µæ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍý²Ê¼Â¸³¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¼Â¸³¤â¡Ø¿·¡¦³¨¤Ç¤ß¤ë²½³Ø¤Î¤»¤«¤¤¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ªÏÃ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¿·¡¦³¨¤Ç¤ß¤ë²½³Ø¤Î¤»¤«¤¤¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤Íý²Ê¼Â¸³¤ò¤ª»Ò¤µ¤ó°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Ç¡Öµ¤ÂÎ¤Î½Å¤µ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡×ÊýË¡
¤«¤³¤µ¤È¤·¤µ¤ó¤Î²½³Ø³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¿·¡¦³¨¤Ç¤ß¤ë²½³Ø¤Î¤»¤«¤¤¡×2´¬¡Ö¤Ê¤«¤è¤· ¤¤¤¸¤ï¤ë ¸µÁÇ¤Î³Ø¹»¤È¼þ´üÉ½¡×¤Ç¤Ï¡¢¸µÁÇ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢À¼Á¤äÆÃÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Öµ¤ÂÎ¤Î½Å¤µ¤Î°ã¤¤¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Î¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡¡¼Â¸³¤ÎÌÜÅª
µ¤ÂÎ¤Ë¤â½Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¤µ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ò»ë³ÐÅª¤ËÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤¬¶õµ¤¤è¤ê½Å¤¯¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¤¬¶õµ¤¤è¤ê¤â·Ú¤¤¤È¤¤¤¦À¼Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢µ¤ÂÎ¤Î½Å¤µ¤Î°ã¤¤¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡¡ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
½ÅÁâ¡ÊÃº»À¿åÁÇ¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ë¡¢¥¯¥¨¥ó»À¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤ª¿Ý¡Ë¡¢¿å¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¿åÁå¤Þ¤¿¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÍÆ´ï¡Ê¸å½Ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ÊÍÆ´ï¡Ë
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡Ê500mL¡Ë¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¤Ç¤â²Ä¡Ë¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì±Õ¡¢
¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òºî¤ëÆ»¶ñ¡Ê¥¹¥È¥í¡¼¤ä»ÔÈÎ¤Î¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì´ï¶ñ¡Ë¡¢ÊÑÀ¼ÍÑ¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹
¡ü¡¡¼Â¸³ÊýË¡
¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§Æó»À²½ÃºÁÇ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¿å¤ò100mLÄøÅÙÆþ¤ì¡¢½ÅÁâ¤òÂç¤µ¤¸2ÇÕ²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¯¥¨¥ó»À¤òÂç¤µ¤¸1ÇÕ¤º¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
Ë¢¤¬¥Ö¥¯¥Ö¥¯¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡Ê¤³¤ì¤¬Æó»À²½ÃºÁÇ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¸ý¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬ÇËÎö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÌ©ÊÄ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨È¯À¸¤·¤¿µ¤ÂÎ¤òÄ¾ÀÜµÛ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§¿åÁå¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÎ¯¤á¤ë
¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÀèÃ¼¤ò¿åÁå¤ÎÄì¤Ë¸þ¤±¡¢È¯À¸¤·¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤òÀÅ¤«¤Ë¿åÁå¤ËÃí¤®¤Þ¤¹¡£
¢¨ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿åÁå¤ÎÄì¤ËÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ¤ÂÎ¤¬º®¤¶¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿µ½Å¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡§¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òºî¤Ã¤Æ¼Â¸³
Â©¤Ç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òºî¤ê¡¢¿åÁå¤Î¾å¤ÇÊü¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬¿åÁå¤ÎÄì¤«¤é¾¯¤·¾å¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×4¡§Èæ³Ó¼Â¸³¡Ê¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¡Ë
ÊÑÀ¼ÍÑ¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Ç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¿åÁå¤Ç¼Â¸³¤·¡¢Æ°¤¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ê¥¦¥à¤Çºî¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤«´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´¤Ë¼Â¸³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÏÌµ¿§¡¦Ìµ½¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯À¸¤·¤¿µ¤ÂÎ¤òÄ¾ÀÜµÛ¤¤¹þ¤à¤È´í¸±¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò»È¤¦¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢»ÀÁÇ¤¬20%´ÞÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÑÀ¼ÍÑ¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É¬¤º´¹µ¤¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¼Â¸³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÅÁâ¤È¥¯¥¨¥ó»À¤ÎÈ¿±þ¤Ï°ÂÁ´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÆÃÄ§
Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO₂¡Ë¤Ï¡¢¶õµ¤¡Ê¤ª¤â¤ËÃâÁÇ¤È»ÀÁÇ¡Ë¤è¤ê¤â½Å¤¤µ¤ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¯À¸¤·¤¿Æó»À²½ÃºÁÇ¤Ï¿åÁå¤ÎÄì¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Å¤¤µ¤ÂÎ¤¬²¼¤Ë¡¢·Ú¤¤µ¤ÂÎ¤¬¾å¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁØ¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬Éâ¤¯ÍýÍ³
ÉáÄÌ¤Î¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ÎÃæ¿È¤Ï¶õµ¤¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¤è¤ê¤â·Ú¤¤¤¿¤á¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤Î¡Ö³¤¡×¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉâÎÏ¤ò¼õ¤±¤ÆÉâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿å¤ËÉâ¤«¤Ö¥Ü¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤È¤ÎÈæ³Ó
¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Ï¶õµ¤¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È·Ú¤¤¤¿¤á¡¢¥Ø¥ê¥¦¥àÆþ¤ê¤Î¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Ï¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬»Ò¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë
¡Ø¿·¡¦³¨¤Ç¤ß¤ë²½³Ø¤Î¤»¤«¤¤¡Ù¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤ÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÊ¬»Ò¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÊ¬»Ò¡ÊCO₂¡Ë¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ëÃâÁÇ¡ÊN₂¡Ë¤ä»ÀÁÇ¡ÊO₂¡Ë¤ÎÊ¬»Ò¤è¤ê¤â½Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÊ¬»Ò¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¶õµ¤¤è¤ê¤â½Å¤¤¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤±ÕÂÎ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÁØ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¹ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â½Å¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë
Æ±¤¸µ¤ÂÎ¤Ç¤â¡¢²¹ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ³Î¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÌ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ìÄê¤ÎÂÎÀÑ¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î½Å¤µ¤ÎÊª¼Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Êª¤¬Éâ¤¯¤«ÄÀ¤à¤«¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÌ©ÅÙ¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îä¤¿¤¤¶õµ¤¡§Ê¬»Ò¤ÎÆ°¤¤¬Æß¤¤¡£Ì©ÅÙ¤¬Âç¤¤¯¡Ê½Å¤¯¡Ë¤Ê¤ê¡¢²¼¤ËÄÀ¤à
²¹¤«¤¤¶õµ¤¡§Ê¬»Ò¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¡£Ì©ÅÙ¤¬¾®¤µ¤¯¡Ê·Ú¤¯¡Ë¤Ê¤ê¡¢¾å¤ËÉâ¤¯
¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤â´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Î´¨¤¤Æü¤ËÂ¸µ¤¬Îä¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤µ¤ÂÎ¤¬²¼¤ÎÊý¤ËÄÀ¤à¤«¤é¤Ç¡¢Ç®µ¤µå¤¬Éâ¤¯¤Î¤Ï¡¢Ç®¤¤µ¤ÂÎ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÌ©ÅÙ¡×¤Î¸¶Íý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼µ¤µå¤¬Éâ¤¯¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼±À¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼É÷¤¬¿á¤¯¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾Ý¤¬²Ê³ØÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×4¤òµÕ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¹¥Æ¥Ã¥×4¤òµÕ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡©
1¡§µÕ¤µ¤Þ¤Ë¤·¤¿¿åÁå¤Ë¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÈ¾Ê¬¤¬¥Ø¥ê¥¦¥à¡¢²¼È¾Ê¬¤¬¶õµ¤¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢º®¤¶¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
2¡§¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤È¶õµ¤¤¬È¾¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
3¡§2¤Çºî¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¯1¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬¡¢¿åÁå¤ÎÃæ¤Û¤É¤Ç»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ç¸«¤ë¡Ö¿åÁå¤ÎÃæ¤Û¤É¤Ç»ß¤Þ¤ë¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¡×
¼«Í³¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Î¡Ü¦Á¤Î¥Ò¥ó¥È
¡ü¡¡µ¤ÂÎ¤Î½Å¤µ¤äÌ©ÅÙ¤Î°ã¤¤¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¶õµ¤¤è¤ê½Å¤¤µ¤ÂÎ¤ä·Ú¤¤µ¤ÂÎ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¡¡µ¤ÂÎ¤Î½Å¤µ¤äÌ©ÅÙ¤Î°ã¤¤¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤Î¹½Â¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¡¡±ÕÂÎ¤Ç¤â¡¢½Å¤µ¤äÌ©ÅÙ¤Î°ã¤¤¤¬¼Â¸³¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¡Öµ¤ÂÎ¤Î½Å¤µ¤Î¼Â¸³¡×¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â²Ê³Ø¤ÎË¡Â§¤¬¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¼Â¸³¤Ç¤¹¡£¤«¤³¤µ¤È¤·¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¬»Ò¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ
¼Â¸³¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢²Ð¤äÇ®Åò¤ò»È¤¦¼Â¸³¤ÏÂç¿Í¤Î¼êÅÁ¤¤¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¸³¸å¤ÏÉ¬¤º¼ê¤òÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íî¹ç¹ä
1979Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ì¾¸Å²°¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡¢Çî»Î¡Ê¹©³Ø¡Ë¡£ÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¿ÀÆàÀî¸©Î©»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê Àîºêµ»½Ñ»Ù±çÉô ¸÷µ¡Ç½É¾²Á¥°¥ë¡¼¥× ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¸÷¿¨ÇÞ¹©¶È²ñÆÃÊÌ²ñ°÷¡£¸÷¿¨ÇÞ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½ºàÎÁ¤ÎÀÇ½É¾²ÁË¡¤ä±þÍÑË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤Î¤Û¤«¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ä¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¡¦Ì¾¸Å²°¹©¶ÈÂç³Ø¡¦¾åÃÒÂç³Ø¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë¤â½¾»ö¡£
Ãø½ñ¤Ë¡ØÂÀÍÛ¤È¸÷¤·¤ç¤¯¤Ð¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¡Ê¤«¤³¤µ¤È¤·¡¦Æ£Åè¾¼¤é¤È¤Î¶¦Ãø¡¿ÐóÀ®¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¸÷¿¨ÇÞ¼Â¸³Ë¡¡Ù¡ÊÆ£Åè¾¼¡¦ßÀÅÄ·ò¸ã¤é¤È¤Î¶¦Ãø¡¿ËÌÌî½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥é¥Ç¡¼¤Î¤Ä¤¯¤Ã¤¿À¤³¦¡ª¡Ù¡ÊÆ£Åè¾¼¡¢ßÀÅÄ·ò¸ã¤È¤Î¶¦Ãø¡¿²½³ØÆ±¿Í¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º5´¬¤Ç¿·Áõ²þÄû¤·¤¿²½³Ø³¨ËÜ¡Ö¤«¤³ ¤µ¤È¤·¡¡¿·¡¦³¨¤Ç¤ß¤ë²½³Ø¤Î¤»¤«¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ£Åè¾¼»á¤Î´Æ½¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
ßÀÅÄ·ò¸ã
1991Ç¯¡¢Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£¶å½£¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿ÂÎ¹©³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡¢Çî»Î¡Ê¹©³Ø¡Ë¡£ÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¿ÀÆàÀî¸©Î©»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê Àîºêµ»½Ñ»Ù±çÉô ¸÷µ¡Ç½É¾²Á¥°¥ë¡¼¥× ¸¦µæ°÷¡¢ÅÅµ¤²½³Ø²ñ´ØÅì»ÙÉôÌò°÷»öÌ³¶É¡£¸÷¿¨ÇÞÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ»Ù±ç¡¢¸÷¿¨ÇÞ¤äÂ¥¿Ê»À²½µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿´Ä¶¾ô²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤Ë½¾»ö¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ³«È¯¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸÷¿¨ÇÞ¼Â¸³Ë¡¡Ù¡ÊÆ£Åè¾¼¡¢Íî¹ç¹ä¤é¤È¤Î¶¦Ãø¡¿ËÌÌî½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥é¥Ç¡¼¤Î¤Ä¤¯¤Ã¤¿À¤³¦¡ª¡Ù¡ÊÆ£Åè¾¼¡¢Íî¹ç¹ä¤È¤Î¶¦Ãø¡¿²½³ØÆ±¿Í¡Ë¡¢¡Ø¼Â¸³¤Î¼«Æ°²½¡¦¼«Î§²½¤Ë¤è¤ëR&D¤Î¸úÎ¨²½¤È±¿ÍÑÊýË¡¡Ù¡ÊÊ¬Ã´¼¹É®¡¿µ»½Ñ¾ðÊó¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º£µ´¬¤Ç¿·Áõ²þÄû¤·¤¿²½³Ø³¨ËÜ¡Ö¤«¤³ ¤µ¤È¤·¡¡¿·¡¦³¨¤Ç¤ß¤ë²½³Ø¤Î¤»¤«¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ£Åè¾¼ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø±ÉÍÀ¶µ¼ø¤Î´Æ½¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
¤«¤³ ¤µ¤È¤·¡¡¿·¡¦³¨¤Ç¤ß¤ë²½³Ø¤Î¤»¤«¤¤¡ÊÁ´5´¬¡Ë
1´¬¡¡¸¶»Ò¤ÈÊ¬»Ò¤Î³Ú¤·¤¤¼Â¸³
2´¬¡¡¤Ê¤«¤è¤·¡¡¤¤¤¸¤ï¤ë¡¡¸µÁÇ¤Î³Ø¹»¤È¼þ´üÉ½
3´¬¡¡²½³Ø¤ÎÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¡µ»½Ñ¤ÎÎò»Ë
4´¬¡¡ÃÏµå¤ÈÀ¸Ì¿¡¡¼«Á³¤Î²½³Ø
5´¬¡¡²½³Ø¤ÎÌ¤Íè¡¡»ñ¸»¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼
¤«¤³¤µ¤È¤·
1926Ç¯Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô±þÍÑ²½³Ø²ÊÂ´(1948Ç¯)¡£¹©³ØÇî»Î¡£µ»½Ñ»Î(²½³Ø)¡£1951Ç¯¤«¤é²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎËµ¤éÅìÂç¥»¥Ä¥ë¥á¥ó¥È³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¹©¾ìÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë»Ò¤É¤â²ñ¤Î¼çºÅ¤òÌó20Ç¯Â³¤±¤¿¡£
¤Î¤Á¤Ë¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éÂ¿¿ô¤Î³¨ËÜ¤òÈ¯É½¡£ÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ø ¤«¤ï ¡Ù¡¢¡Ø ³¤ ¡Ù¡¢¡Ø ÃÏµå ¡Ù¡¢¡Ø ±§Ãè ¡Ù¤Ê¤É¤Î²Ê³Ø³¨ËÜ¤ÎÂ¾¡¢¡Ø ¤«¤é¤¹¤Î¥Ñ¥ó¤ä¤µ¤ó ¡Ù¡¢¡Ö ¤À¤ë¤Þ¤Á¤ã¤ó¡× ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÊª¸ì³¨ËÜ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç600ÅÀ°Ê¾å¤ÎÃøºî¤¬¤¢¤ë¡£
