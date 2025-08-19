モンスターを育てるのは誰？社会に出ても学ばないあの子は面倒くさい人扱い【ママリ】

放置したくはないけれど、モンスターをしつけてくれる人はどこにもいない

このお話は、大学のグループ制作という課題を通して、他のメンバーに振り回されながらも、人をうまく巻き込んでいくにはどうするべきかという社会に出て大切なスキルを学ぶ桜子の成長が描かれています。一緒に仕事をしている仲間の中には、どうにもルールを守り切れない人や、何かにつけて迷惑をかけてくる人というのもいるかもしれません。それがお互いさまで助け合えるものであれば良いのですが、人間性から出てくるだらしなさだったり、倫理観のなさだったりすると困りますよね…。

主人公の桜子は、大学を卒業したばかりの新社会人です。大学時代にはグループ制作とグループで発表をする授業を受け、そこでグループやチームで1つの課題に取り組むことの難しさを学びました。特にグループメンバーのAちゃんには大きな迷惑をかけられました。





そのグループ作業では最後、教授から「社会に出てからの良い人の見分け方」も教えてもらい、桜子は教授の言葉を胸に社会での仕事に取り組んでいました。ある日、外回りの仕事をしていた桜子は、かつてのグループ作業で同じグループだったDちゃんに出会います。

©人間まお

会社に入り、周りから注意を受けることもなくなったAちゃんは、きっと自分のことを省みるきっかけもなくDちゃんの言うように「モンスター」になってしまうのでしょうか。現代では他者への注意の仕方も難しさもあり「モンスターの卵」は社会の中で温められてしまうのかもしれません。



自分で自分の欠点を見つけ、反省し、成長することまでも自分で担っていけない現代は、実はこれまでの社会の中でとても険しい時代なのかもしれません。だからこそ、失敗や間違いを注意し、振り返る時間のある学生時代に、真摯に自分を見つめなおすことが大切になりそうですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）