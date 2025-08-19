ダンス・ボーカルグループ「Ｄｒｅａｍ」の元メンバー、Ｄｒｅａｍ Ａｙａが、同じく元メンバーのＤｒｅａｍ Ａｍｉとのオフショットを公開した。

Ａｙａは１9

日までに自身のインスタグラム更新し、「Ａｍｉちゃんママ３歳 私母ちゃん１歳 ママ、母ちゃん記念日でもありました この写真めっちゃ好き ＠ａｍｉ＿ｄｒｅａｍ０５ ちゃんとも毎年８月になったら写真とりたいな おばあちゃんなるまで」とつづり、「＃ママ記念日＃１歳＃３歳＃１歳児＃記念写真＃ｄｒｅａｍａｍｉ＃ｄｒｅａｍａｙａ」とハッシュタグを添えコメント。それぞれ１と３のボードを持ち笑顔を見せるショットを２枚披露した。

この投稿にファンからは「Ｄｒｅａｍとして青春を共にした２人が今度はお互いママとして頑張ってて凄いなあ Ｄｒｅａｍはおばあちゃんになるまでずっと元気で仲良しでいて欲しいです！！ママ記念おめでとう」「元Ｅ−Ｇｉｒｌｓメンバー、そしてＤｒｅａｍメンバーのママ友同士はいいねーー！！ママ記念日おめでと〜ございます」「気が付いたら、２人ともママの顔になっとるなぁ」「笑顔がめちゃめちゃかわいいママ＆母ちゃん♡３歳＆１歳のお誕生日おめでとう」などの声が寄せられている。

Ａｙａは０２年に「ｄｒｅａｍ」（Ｄｒｅａｍ）に加入し、１１年からはＥ−ｇｉｒｌｓにも加入し、１３年からはリーダーも務めたが、１７年にボーカル＆パフォーマーを引退。２０年からはフリーランスとして活動し、２１年９月に結婚を発表。２４年８月に第１子女児の出産を発表した。