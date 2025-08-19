息子と遊びたいわけじゃなかった？…「ゲーム機」を探し回る友人を見て、確信した残酷な事実｜ゲーム目当てで遊びにくる子#4【ママリ】

毎日、インターホンを鳴らす、ゲーム目当ての訪問者。小学1年生の息子「りゅうと」と友達の「けんや」は、さつきの家に連日押しかけては、わが物顔で居座り始めます。無断侵入、宿題妨害、そして、親の無関心…。おだやかな日常は一変、さつきの忍耐は限界に達します。この理不尽な状況に、さつき夫婦はついに立ち上がりますが…。『ゲーム目当てで遊びにくる子』第4話をごらんください。

けんやはさつきの制止を無視し、家に侵入。ゲームが見つからずに帰ったことで、さつきはけんやが息子と遊びたいのではなく、ゲームをしたいだけだと確信します。息子の交友関係を気にして、強く出られないさつきは頭を抱え…。

強引するぎる息子の友だち…ガマンの限界に

「けんやくん！今日はもう遊べないって言ってるでしょ！」



もう、どなる寸前だった…。何度、言っても、彼は話を聞かない。玄関のドアを開けた瞬間、りゅうとを押し退けるようにして家に入り、くつを脱ぎ捨てて入ってきてしまう…。



「ゲームする！」



彼は私の目をまっすぐに見て、そう言い放った。その目には、一切、悪びれる様子もない。まるで、私が彼にゲームをさせるのが当然だとでも思っているかのように…。



「外で遊びなさい！りゅうとと外で遊んで！」



外には友だちもたくさんいる。そこで遊んでくれればいい…。でも、彼は首を横に振るだけだ。



「やだね！外は暑いし」



そんな理屈が通じるわけがない。私はもうどうすればいいのか分からなかった。



無理やり手を引っ張って外に出すしかないのだろうか？でも、そんなことをして、もし、彼が学校で「りゅうとくんのお母さんがぼくを追い出した」なんて言いふらしたら？りゅうとの他の友だちまで、うちに来なくなってしまうかもしれない…。



りゅうとが学校で孤立してしまうかもしれない。そんなことを考えると、どうしたらいいのか…。何が正解なのかわからなくなる。

おとなしく帰った友だちを見て…

昨日…りゅうとが学校から帰ってきて、けんやくんがいつものように家に入ってきた。そして、いつものようにゲーム機を手に取ろうとした、その時だった。



「あれ？ゲームがない」



けんやくんの声が響いた。私はリビングにいたので、何ごとかと顔を上げた。



「りゅうと、ゲームどこ？探してよ！」



けんやくんは、りゅうとにそう言った。まるで、りゅうとが「ゲームを隠した」とでも言いたげな口調だった…。



「知らないし、自分で探してよ」



りゅうとが、少しフキゲンそうに答えた…。りゅうとは、最近、けんやくんにゲームを独占されるのが面白くないようだった。けんやくんは、うちの中を散々探し回った。ソファーの下、棚の中…そして、私の引き出しまで開けようとした。



「けんやくん！人の家の引き出しを勝手に開けちゃダメでしょ！」



私は、思わず強い口調で注意した。彼の行動に、私の怒りが頂点に達しそうだった。結局、ゲームは見つからなかった。



「ちぇーっ」



けんやくんは不満そうにしたうちをして、そのまま帰っていった。その背中を見送りながら、私は確信した。



「あの子はりゅうとと遊びたいんじゃない…。ゲームが無ければ、帰るんだ」

「友だち」ですらなかった？

その瞬間…私の心の中で、何かが音を立てて崩れた気がした。これまで、「りゅうとの友だちだから」と、ガマンしてきた気持ちが、一気に吹き飛んだ。



彼の目的は、りゅうととの友情なんかじゃなかったのだ。ただ、うちのゲームで遊びたいだけ…。その事実が、私を深く傷つけた。



これから、どうすればいいのだろう。学校帰りの息子を待ちかまえて、同時に家に入ってくる…。玄関を開けないわけにはいかないし、開けた瞬間、りゅうとより先に家に入ってくる。強く怒っても、断っても、まったく話を聞かない。



もう、本当に、むりやり手を引っ張って、外に出すしかないのだろうか？でも、そんなことして、もし彼が、学校で変なことを言いふらして…りゅうとの他の友だちまでいなくなったら…。そう思うと、それもできない。



私の心は、途方もない絶望感に包まれていた。このまま、毎日、彼の図々しい訪問に耐え続けなければならないのだろうか。

あとがき：ゲームが目的だった

ゲーム機が見つからずに帰っていくけんやを見て、「目的はゲームだった」ということを確信するさつき…。



息子の友だち関係を壊したくない一心で、強く出られない母親の葛藤と、途方もない絶望感が胸に迫ります。この八方塞がりの状況を、さつきはどう乗り越えるのでしょうか。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）