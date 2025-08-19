【驚愕】「また伸びてる」生後3か月のバッサバサまつ毛に3千いいね「かわいい」「めちゃくちゃロング～」【ママリ】

まるでマツエクを付けているよう！生後3か月の赤ちゃんまつ毛

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、さやぴ☺︎︎𝟹𝚖🎀(@38omoide)さんの投稿したお写真です。皆さんはチャームポイントはありますか？さやぴさんは「まつ毛また伸びてる」と、3か月の娘さんの目元の写真を投稿。その驚きの長さが話題となりました。世に誕生してたった3か月の赤ちゃんの、バサバサまつ毛にうっとりしてしまうはず。

皆さんはチャームポイントはありますか？目の形や髪の色など、ここは自分でも気に入っているんだよね～というパーツがあるのではないでしょうか。周りからチャームポイントを褒めてもらえるとうれしいものですよね。





投稿者・さやぴ☺︎︎𝟹𝚖🎀(@38omoide)さんは「まつ毛また伸びてる」と、3か月の娘さんの目元の写真を投稿。その驚きの長さが話題となりました。世に誕生してたった3か月の赤ちゃんの、バサバサまつ毛にうっとりしてしまうはず。まるでマツエクを付けているような目元のお写真がこちら。

©38omoide

まつ毛また伸びてる…。

涙袋は私の遺伝で旦那も私も別にめちゃくちゃ長いって訳でもないんだけど多分まつげは旦那の遺伝かな。

思わず「こんなにまつ毛が長いことってあるんだ！」と口からこぼれました。とっても長く、かつてこんなにボリューミーなまつ毛は見たことがありません。



この投稿には「いろんなまつげ長い赤ちゃん見たけど長すぎてびっくりしたかわいい🥰」「息子より長い睫毛見たことないな～と思っていたのですが、たった今上位存在を確認しました！👀」と、驚く声が寄せられていました。まるで絵本の中のお姫様のよう。今後の成長が楽しみですね。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）