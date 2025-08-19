野球少年たちの憧れの地・甲子園。自分の息子が出ているわけでも、知り合いの子が出ているわけでもないの、我々はつい彼らを目で追ってしまう。甲子園という舞台で汗を流し、破顔し、声を張り、涙を流す球児たちを通じて「甲子園」の魅力に迫る。【全3回の第3回】

【写真】27年前「平成の怪物」と呼ばれた横浜高校時代の松坂大輔投手。他、元プロ野球選手で起業家の柴田章吾さんなども

出場した人にとっても、出場できなかった人にとっても、甲子園は「気づき」を与える場所なのだろう。これまで多くの球児を取材してきたライターで作家の菊地高弘さん（43才）が話す。中央大附属高校に進学した菊地さんは、甲子園に出場することはできなかったが、「頑張れば報われる」と心で唱えて猛練習に励んだ。

「ぼくは、努力はうそをつかないと信じて練習していたけど、やり方を間違えると努力は平気でうそをつくことを学びました。いまにして思えば、練習の方向性や日々の過ごし方に甘さがあったし、取材を通じて、ぼくたち以上に頑張っている球児がいくらでもいたことを知りました。野球に限らず、何でも盲目的に進んでしまうと人は間違うんですよ」

甲子園は「夢と現実の狭間」にあるのではないかと、菊地さんが続ける。

「高校を卒業すると進学や就職といった人生の転機を迫られるから、甲子園はファンタジーに浸れる最後の場所なんです。野球が終わったら夢から覚めて、現実に戻らなければならない。そうした無常さがあるから、高校球児は試合に負けて泣くんじゃないかな」

難病に打ち勝ち、愛工大名電高校で甲子園に出場した元プロ野球選手で起業家の柴田章吾さん（36才）は、答えのない道を歩んで甲子園まで来たと話す。

「みなさんが想像するより病弱な高校生活で先が見えないなか、毎日どうしたら野球ができるようになるか、答えのない場所を駆け巡っていたので、気がついたらこんなところまで来たんだなという感動がありました。でも、もう一回やれと言われたら、どうやればいいかわかりません。それほどまで、夢中で野球と病に向き合った3年間でした」

お笑い芸人のとにかく明るい安村（43才）は北海道・旭川実業高校3年時の1999年夏の甲子園に出場した。北海道の大地で練習していた旭川実業の球児たちは、甲子園の土を踏んで、2勝をあげた。ピンチになると、ベンチの安村が伝令として緊迫するマウンドに駆け寄るシーンもあった。だが味方を鼓舞するような言葉はかけず、時には「今日の晩ご飯、ハンバーグらしいよ」と話すこともあったという。

「ピンチになると監督に『安村、行ってこい』と言われて伝令に行くけど、何をしゃべればいいか聞いてないんです。だからみんなで『どうする？ どうする？』『やばいじゃん。これピンチじゃない？』と話して、時間が来たらベンチに帰った。特に監督に作戦があったわけではなくて、空気を和ませてリラックスさせる役割だったのかなと思います」（安村）

甲子園はとにかく楽しい場所だったと安村は言う。

「ぼくらはあまり強くなく、甲子園に行くことが目標だったので、出場が決まってからは試合に勝つよりみんなで楽しもうという感じだったかな。よく覚えているのは、北海道から兵庫まで行ったので甲子園のベンチがすごく暑くて、喉が渇いてレギュラー陣が飲むはずの飲み物をぼくがすべて飲み干してしまったこと（笑い）。甲子園は夢のような場所でした。みなさんにもぜひ現地に行って楽しんでもらいたい。安心してください、楽しいですよ！」

聖地でのプレーがかなわなかった者にとっては、果たしてどんな場所になるのだろう。コロナ禍で大会が消滅した城西大学附属城西高校野球部（東京都）出身の大武さんにとって、甲子園は夢ではなく絶望の場だった。

「中止が決まったときは、何のために生きているんだろうと思いました。東京五輪は1年延期だったので選手が再チャレンジする機会があったけど、高3の夏の甲子園が中止となったらぼくらは即引退です。だからぼくらの世代は、2020年5月20日を忘れることはないと思います」（大武さん・以下同）

だが失意のままでは終わらせなかった。大武さんは2022年に友人らとともに「あの夏を取り戻せ」プロジェクトを立ち上げて、クラウドファンディングやスポンサー集めで資金を募って球場などとも交渉した。そして2023年11月末、2020年の夏の大会に出場予定だった選手たちが集まって、甲子園で親善試合を行うプロジェクトを成功させた。まだ喪失感は残るものの、忘れ物を取り戻したことで少しは前向きになれたと大武さんが語る。

「自分ひとりでは絶対に成り立たなかったプロジェクトで、いろいろな人の手を借りて成し遂げられました。プロジェクト終了後も年に1回、同窓会を行い“おれらの世代、あの夏世代だよね”と言い合える関係になりました。

あの夏、甲子園がなくなったのはまだ圧倒的に忘れられない記憶だけど、逆にいまはキツイ仕事の最中に、“あのときよりはつらくないよな”と思えます。高校時代に甲子園をめざしたことは一生ずっと自分にひもづいて、心の支えになると思います」

難病を克服した柴田さんは高校卒業後、明治大学に進学し、2011年のドラフトで巨人から育成3位指名を受けてプロ入りしたが、一軍に登板することなく2014年オフに戦力外通告を受けた。

コンサル企業・アクセンチュアを経て、現在はシンガポールで起業し、「アジアへ日本のよき高校野球文化を広める」ための「アジア甲子園大会」を手がける柴田さんは「甲子園が教えてくれたこと」をこう語る。

「ぼくにとって甲子園は、病気から救ってくれて、人生を変えてくれた大会です。甲子園をめざすなかでたくさん失敗をして、人生は思い通りに行かないことばかりだと気づきました。それでも3年間という最短距離で夢をめざす間の失敗は、すべて自分のためになりました。成功も失敗もひっくるめて全部自分の人生に生かされていると思います」

時代の移り変わりとともに甲子園も変化している。昨年から二部制が導入され、暑さを避けての実施となった。延長戦の早期決着を促すためのタイブレーク制度が採用されたのも近年だ。

「何か変化があれば、それに対して批判的な意見が出ることは仕方のないことです。でも、野球の歴史自体がまだ200年くらいでルールがどんどん変わっている。やってみてダメなら元に戻せばいいし、アップデートしていくのは決して悪いことではないと思います」（菊地さん）

安村も続ける。

「よくなっていってると思いますね。天候や環境が変わっているのに、対策をしないのはおかしいでしょう。それでも具合が悪くなったりしてる選手もたくさんいますから。涼しい時間帯に試合をしたり、頭を守る防具や、目を守るサングラスとかすごくいいと思います。どんどんやってほしいですね。それで球児たちの思いや熱量が変わるわけじゃありませんから」

青春の短い時間、自分に負けることなく、心を燃やして、チームメートとともに全力で駆け抜ける。彼らの人生の煌めきと尊さが甲子園を輝かせて、私たちを魅了してやまないのだ。

※女性セブン2025年9月4日号