8月5日に開幕し、連日熱戦が続く夏の甲子園。自分の息子が出ているわけでも、知り合いの子が出ているわけでもないのに、人はなぜ選手たちを応援してしまうのか。それは、甲子園という舞台で汗を流し、破顔し、声を張り、涙を流す球児たちの「人生そのもの」を感じとれるからではないだろうか。甲子園を夢見た球児たちを通じて、その魅力を探る。【全3回の第2回】

【写真】27年前「平成の怪物」と呼ばれた横浜高校時代の松坂大輔投手。他、15年前の甲子園で劇的勝利した仙台育英高校のメンバーなども

笹川スポーツ財団の調査によると全国の10代の推計野球人口（2023年）は、174万人で、2001年の282万人から大きく減少した。といっても、今夏の地方大会には3396チームが出場し、本大会に出場できるのは49代表校のみ。甲子園に出られる球児はいつの時代も、ほんの一握りに過ぎない。

彼らはどうして甲子園をめざすようになったのか。2人の兄の影響で小学生の頃に野球を始め、北海道・旭川実業高校3年時の1999年夏の甲子園に出場したお笑い芸人のとにかく明るい安村（43才）が甲子園を意識するようになったのは高校入学後だった。

「中学校の野球部が荒れていたので退部して、地元の硬式野球チームに入ったんです。後輩にはプロに行った子がいたくらい強いチームでした。そこに中学校の同級生がぼくを含めて5人いて、みんなで一緒に旭川実業に進学して野球部に入部しました。強い高校だったので、そこから本気で甲子園をめざすようになりました」（安村）

城西大学附属城西高校野球部（東京都）出身の大武優斗さん（23才）は、父親が草野球に興じる姿を見て小1で野球を始めた、大武さんは小学生の頃からプロ野球選手になることが目標だったが、全国大会に出る強豪クラブチームに所属した中学時代、その目標を方向転換した。

「同じポジションのチームメートがすごく上手で、こういうやつがプロに行くのだなと思い知らされました。それでもプロは難しくても、甲子園ならチームの力を合わせれば行けるんじゃないかと思い、プロ野球選手の夢は諦めて、甲子園に出ることを目標にしました。プロになるには高卒、大卒、社会人という道筋があるけど甲子園は高校の3年間しか勝負ができません。短い期間でかなえるべき夢を見つけた、という感覚でした」（大武さん）

2人とは別の物語を持つのが、元プロ野球選手で起業家の柴田章吾さん（36才）だ。小2のときに、地元の少年野球の監督にほめられて野球を始めた柴田さんは小中時代に「天才投手」として名をはせた。多くの全国レベルの強豪校から誘われたが、中3のときに厚労省の指定難病「ベーチェット病」を発症してほぼすべての誘いが消えた。唯一、声をかけてきたのが愛知県の愛工大名電高校だった。

「名電に救われたので、そこに行こうと決めました。病気になる前はプロになりたい気持ちもありましたが、高校に進学する際、この3年間はたとえ何度再発しても野球を続けて、甲子園に出場したらそこで野球は終わりにしようと覚悟を決めました」（柴田さん）

高校入学後の柴田さんは病状がよくなく、スポーツコースの生徒なのにマスク姿で体育の授業を見学し、リハビリを続けてコツコツと練習量を増やしていった。

甲子園は、どのような環境にある高校生でも、めざしていい場所ではないかと柴田さんは話す。

「プロ野球選手になりたいと言うとバカにされることもあるだろうけど、甲子園に出たいと言って、『そんなのやめなよ』と返されることはないはずです。甲子園は誰もがめざしていい場所ですし、甲子園をめざすことで3年間、何があっても頑張れます。まさに高校球児全員の目標です」

プロになるのは厳しくても、3年という短い期間にチームメートと全力を出し切れば、どうにか手が届くはずだ。多くの野球少年はそう信じて、甲子園をめざすのではないだろうか。

その先では、勝つこともあれば負けることもある。1999年7月26日、旭川実業は夏の地方大会の決勝で勝利した。その瞬間、安村は泣きながらベンチを飛び出し、グラウンドの仲間たちの歓喜の輪に加わった。

「決勝の日が監督の誕生日だったんです。勝って甲子園に行けることになったので監督を胴上げして、仲間と一緒に泣きました。ぼくは試合に出てなくて全然疲れてなかったんで、監督をめちゃくちゃ胴上げしました（笑い）。みんなと一緒に甲子園に行けるのが本当にうれしかった」

難病のリハビリを続けていた柴田さんは3年生の頃から、試合に出るための最低限の練習ができるように。エースとしてチームを引っ張って難関の愛知県大会を勝ち抜いた。

「それまで本当の病名は内緒にしていましたが、最後の夏の予選直前にチームメートに告げたんです。みんなは驚いて泣いてくれた子もいました。病気を隠してでも、どうしても甲子園に行きたいんだというぼくの覚悟が伝わり、準決勝と決勝は逆転勝ち。まさにチーム一丸で勝ち取った勝利でした」（柴田さん）

甲子園出場時、柴田さんは「全国でこの病気で苦しんでいる人を勇気づけたい」とメディアに語った。一方、はるかに多いのは夢破れる者たちだ。ライターで作家の菊地高弘さん（43才）は、友人のユニホーム姿に憧れて小3で野球を始め、高校は中央大附属高校に進学した。強豪校ではなかったが、「頑張れば報われる」と心で唱えて猛練習に励んだ。

高校3年生で迎えた夏の西東京大会4回戦。のちにメジャーリーガーとなるエースの岩隈久志を擁する堀越高校と対戦。ピッチングマシンを通常より打者に近づけるなどの“岩隈対策”を重ねて「おれたちなら勝てる」と信じて臨んだ試合の直前、菊地さんたちは言葉を失った。相手の先発メンバーに岩隈の名前がなかったのだ。

「次戦以降のための温存でした。なめられていると思って一刻も早く岩隈を引きずり出そうと意気込みましたが、現実はそう甘くはなかった。結果は11対1の5回コールド負け。その瞬間、おれたちはこんなみじめな試合をやるために3年間頑張ってきたのかと、野球が大嫌いになりました」（菊地さん・以下同）

心を折られた敗戦から四半世紀が過ぎた現在に至るまで、菊地さんは「甲子園の呪縛」に悩まされている。

「ぼくは甲子園に行けなかった側の人間で、いまだに高校野球を終わることができず、死に切れていません。特に甲子園の開会式は“あそこに立てなかった”と悔しくて自分の人生を呪ってしまう。毎年、新しい高校球児が出てくるのにぼくは浮遊霊のように、甲子園にずっととどまり続けています」

本気でめざしたゆえに、たどり着けなかったときの傷は深い。その思いは、寄り添う家族も同じだ。栃木県に住むYさん（49才／女性）が語る。

「つい先日、息子が高校の野球部を引退しました。小1から野球を始めて、特にこの5年は野球漬けでしたが、甲子園には届きませんでした。私は地区予選には必ず足を運んでいましたが、毎回、勝てそうな試合展開なのに、なぜかあと少しで手が届かない。もっと前世で徳を積んでおけばよかったのかと真剣に思い悩み、泣いた夜もありました」

甲子園に棲む魔物とは、敗れ去った者たちの怨念なのかもしれない。

※女性セブン2025年9月4日号