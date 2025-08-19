「汗だくで申し訳ない」多汗症に悩む女性、担当美容師からまさかの一言で「サロン変えようかな…」【ママリ】

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは多汗症の悩みを抱えているそう。そして美容室に行くと汗だくになってしまい申し訳ない気持ちになるようです。こういうときどうしたらいいの…美容師の方の本音はどういったものなのでしょうか？

美容室でいつも申し訳ない…多汗症が悩み

美容師さんいますか？😭



いつも美容院に行くと、汗だくになり本当に申し訳ないです😭

昨日も、もう脇汗とか染みまくりで、首の後ろついてるサランラップがベッタベタになってしまって😭😭

汗かきの人とか比べものにならないぐらいほんっとにやばくて多汗症かなとおもってます😭



美容師さんとは同い年で友達みたいな感じなので、やばくない？笑

ここまで汗かく人初めて出会ったー笑とか言ったりできる仲ではあるんですが本当に申し訳なくて、美容院を変えようか悩み中です🥲 出典：

投稿者のママは自身が汗かき体質なのが悩み。特に美容室に行った際、脇汗や首周りの汗が多く申し訳ない気持ちになってしまうのだそう。



そこで美容師の方に本音＆アドバイスが聞きたいようです。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

そんな人はたくさんいるから大丈夫

そんな方たくさんいらっしゃいますよ！！

私もほんとにえげつない汗かきですが、スタッフにいつも謝りながらやってもらってフットネイルも営業終わりにやってもらってました😂

特に気にならないですし、クロス来てるから余計暑いだろうし冷風当てたりして涼んでもらったりしてます☺️ 出典：

「そんな方はたくさんいらっしゃいますよ」と心強い声が。美容師さんに特に気にならないと言ってもらえたら安心しますよね。

ホスピタリティを大切にしている新しい美容室を探す

美容師です🙋‍♀️



首にタオル巻かれたり、その上クロスもつけたら暑いに決まってます！！笑



こっちが申し訳なくなるので、そういう方にはクロス外せる時は外したり(薬剤塗布後の放置時間とか)冷風のドライヤーでクールダウンタイムを取ったり

シャンプーの時はぬるま湯にしたりなにかと気を遣います💦



お友だちみたいな関係性はなんでも話せたりするメリットもありますが、美容師側もなぁなぁになってしまって良くないなって本当に思います🥲

はじめてのママリさんがその美容室にどうしても通い続けたいと思わないのならいっそ変えたほうがいいと思います！



ホスピタリティを大切にしている新しい美容室を探して、初めていった時に要望欄とかに汗をかきやすい体質だということを伝えておくと気遣ってもらえるかなと思います🤔 出典：

友達のような関係性になっているのが、悩みを増大させているのかもと指摘するこちらの美容師ママ。



このママのアドバイス通り、ホスピタリティを大切にしている新しい美容室を探すというのも、要望欄に書くというのもどちらも解決の糸口となりそうですよね。

美容師からしたらお客さんが汗をかくのは当たり前

汗をかくお客さんは投稿者のママだけでなく、そのほか大勢いるということが分かっただけでもホッとしたことでしょう。もしそれでも気になるというのであれば、汗のことについて何も言わずに施術してくれるところを探して行くのもいいですね。



自分が安心して通えるよう、必要に応じて行動してみることも大切かもしれません。



イラスト：きさらぎ

記事作成: ochibis

