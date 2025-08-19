「あのころもきっと…」時を超えて届いた実母の優しさに感動「素敵です」「お母様も同じことを」【ママリ】

過去の寂しさも今は感謝に変わる

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、タマ嫁👁 👁X(@tama_yome)さんの投稿です。

幼いころ、タマ嫁👁 👁Xさんのお母様はシングルマザーで働き詰めだったそうです。遊んでもらうこともあまりなく、寂しい子ども時代を過ごしたそうですが、タマ嫁👁 👁Xさんに子どもができた今、親子関係に変化が訪れます。

実母はシングルで忙しく働いてたから私はろくに遊んでもらった記憶もなく、寂しさもあり相当グレた。でも今、孫(私の子)には本当に色々してくれる。きっと当時も時間があれば、お金があれば…私にもこうして愛情を注いでくれたんだろうなと切なくなる。感謝を込めて、母の厚意は有難く受け入れている。

自分が母親となった今、いろいろと考えたのでしょう。同じ母親である立場から自分の母の当時の大変さ、偉大さを痛感。孫に最大限の愛情を与えてあげるということが、タマ嫁👁 👁Xさんへの愛情でもあると思います。昔感じた寂しさは少し切ないですが、孫に対する母親の優しさあふれる対応を見たことで、愛情は別の形で心に届き、しっかりと受け取られていくのだと感じさせられる感動のエピソードでした。



この投稿には「感謝の気持ちが湧き上がってくるの素敵ですね」「お母様も同じことを思っていたりして その当時は時間がなくて遊んであげられなかったから、せめてお孫さんを通して助けてあげたいとか、過去の子育てを思い返してそう。」といったリプライがついていました。思わず泣けてしまう感動的な投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）