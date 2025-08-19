「うつ病になると、料理や買い物ができなくなる人がめちゃくちゃ多い。できて当たり前じゃねぇからな！！！」



【写真】「料理ができない」代わりに家族が食事を作ってあげて

この力強い投稿が、X（旧Twitter）上で大きな反響を呼んでいる。発信したのは精神科医の藤野智哉さん（@tomoyafujino）。病院や医療刑務所で働きながら、テレビや出版活動も行う現役医師だ。



投稿には、共感の声が多数寄せられた。



「あんなにやってた料理が、どうにもこうにも無理ゲーに」

「揚げ物は買ってくるもの、って決めたら気が楽になった」

「料理時間1時間っていうけど、買い物からの労力は10時間分くらいあるよね」



料理ができない、買い物に行けない--そうした“できなさ”に直面したとき、私たちはつい「甘えているのでは」と自分を責めてしまいがちだ。しかし藤野さんは、それが「まったくの誤解」だと話す。



「できない」のではなく、「それほど大変なことをやっていた」

「精神科の外来では、“何もできない”“ただ生きているだけ”と話す患者さんが少なくありません。特にうつ病の方は、休養そのものが必要な“仕事”なのに、罪悪感から自分を責めてしまうんです」



料理や買い物は、ただの家事ではない。



「数日分の献立を考えて、無駄が出ないように買い物をして、複数の手順を同時にこなして調理する--これは実は、ものすごく高度な作業です。できていた時期の自分が“すごかった”んです」



さらに、料理や買い物に加えて「お風呂」も、うつ状態の人にとっては大きなハードルになるという。



「服を脱いで、身体や髪を洗って、乾かして、保湿して--これも実はエネルギーの塊のような作業です。疲れ果ててしまう人は少なくありません。“風呂キャン”という言葉も一時期流行りましたね」



家族や周囲ができるサポートは？

身近な人が「料理ができない」「買い物がしんどい」と話してきたとき、どう接するのがよいのか。



「“簡単なものでいいよ”“買ってきたものでいいよ”という言葉も、実はプレッシャーになることがあります。できれば“僕がやるからやらなくて大丈夫だよ、いつもありがとう”と完全に手放させてあげてください。そして周囲が代わりにやる、家事配分を見直すなども大切です」



休ませることは「甘やかし」ではない。「回復のために必要な環境調整」なのだ。



「できていること」に目を向けよう

藤野さんは取材の最後に、こんな言葉を寄せてくれた。



「うつ病は、適切な治療を行えば改善が見込める病気です。焦らず、無理をせず、自分を責めないでください。何もしていないようで、実はちゃんと頑張っている。どうか“できていないこと”ばかりを探すのではなく、“できていること”にも目を向けてほしいと思います」



料理がつらい日もある。買い物が億劫な日もある。そんな自分を、誰よりも自分が責めないでいられたら--。



当たり前を見直すことは、生きやすさへの第一歩になるのかもしれない。



うつ病の正しい知識と治療法を、藤野さんがわかりやすく解説した「これだけは知っておきたいうつ病 ココロの健康シリーズ」は、医療者にも、当事者や家族にも役立つ一冊。9月発売予定。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）