「今日、もうムリ。外食する元気もない…」って日、あるよね？そんなときに助けてくれるのが、火も包丁も使わない大葉レンチンつくね。調理時間5分で、手間ゼロなのに満足感あり◎



moaiskitchen

■火を使いたくない日こそ、これ！冷蔵庫の前でフリーズ。「今日、もうムリ。外食する元気もない…」って日、あるよね？そんなときに助けてくれるのが、火も包丁も使わない大葉レンチンつくね。



moaiskitchen



moaiskitchen



moaiskitchen



moaiskitchen



moaiskitchen



moaiskitchen

材料はポリ袋に入れてモミモミ→大葉にのせて→レンチンで完成！作業時間5分で、手間ゼロなのに満足感あり◎ぜひ作ってみてください♪■レンジで作る！大葉シュウマイ作業時間5分【材料（12個分）】・大葉…12枚・鶏ひき肉…200g・えのき（みじん切り）…1/2袋＜A＞・しょうが（すりおろし）…小さじ1・にんにく（すりおろし）…小さじ1・オイスターソース…小さじ1・ごま油…小さじ1・鶏ガラスープの素…小さじ1・かたくり粉…小さじ2・酒…小2・ポン酢、ラー油…お好みで【作り方】１、ポリ袋に鶏ひき肉、1cm幅に切ったえのき、Aを入れ、粘りが出るまでよく混ぜます。２、混ぜた肉だねを大葉の上に絞り出し、包みます。耐熱皿の上に並べます。３、ふんわりとラップをかけ、レンジ600Wで5〜6分加熱します。４、中まで火が通っているのを確認して、完成です！お好みでポン酢もラー油をかける。■栄養ワンポイント鶏ひき肉は高たんぱく・低脂質で、筋肉や皮膚の材料となる必須アミノ酸がしっかりとれます。大葉にはβ-カロテンやビタミンKが豊富で、抗酸化作用や骨の健康維持にも◎。えのきの食物繊維は腸内環境を整え、満腹感アップにも役立ちます。オイスターソースでうま味をしっかり引き出しているので、減塩でも満足度が高く、ポン酢をかければさらにさっぱり食べられます。＼こんな人におすすめ／・夕方にはもう脳が溶けてる・だけど自炊ゼロは罪悪感ある・最小労力でちゃんとした感ほしい！では、また次回の連載でお会いしましょう！(もあいかすみ)