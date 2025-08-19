今日はムリって日、これにしない？ 大葉シュウマイ【もあいかすみの一品で大満足「働楽ごはん」44】
「今日、もうムリ。外食する元気もない…」って日、あるよね？そんなときに助けてくれるのが、火も包丁も使わない大葉レンチンつくね。調理時間5分で、手間ゼロなのに満足感あり◎
moaiskitchen
■火を使いたくない日こそ、これ！
冷蔵庫の前でフリーズ。
「今日、もうムリ。外食する元気もない…」って日、あるよね？
そんなときに助けてくれるのが、火も包丁も使わない大葉レンチンつくね。
作業時間5分で、手間ゼロなのに満足感あり◎
ぜひ作ってみてください♪
■レンジで作る！大葉シュウマイ
作業時間5分
【材料（12個分）】
・大葉…12枚
・鶏ひき肉…200g
・えのき（みじん切り）…1/2袋
＜A＞
・しょうが（すりおろし）…小さじ1
・にんにく（すりおろし）…小さじ1
・オイスターソース…小さじ1
・ごま油…小さじ1
・鶏ガラスープの素…小さじ1
・かたくり粉…小さじ2
・酒…小2
・ポン酢、ラー油…お好みで
moaiskitchen
【作り方】
１、ポリ袋に鶏ひき肉、1cm幅に切ったえのき、Aを入れ、粘りが出るまでよく混ぜます。
moaiskitchen
２、混ぜた肉だねを大葉の上に絞り出し、包みます。耐熱皿の上に並べます。
moaiskitchen
moaiskitchen
３、ふんわりとラップをかけ、レンジ600Wで5〜6分加熱します。
moaiskitchen
４、中まで火が通っているのを確認して、完成です！お好みでポン酢もラー油をかける。
moaiskitchen
■栄養ワンポイント
鶏ひき肉は高たんぱく・低脂質で、筋肉や皮膚の材料となる必須アミノ酸がしっかりとれます。
大葉にはβ-カロテンやビタミンKが豊富で、抗酸化作用や骨の健康維持にも◎。
えのきの食物繊維は腸内環境を整え、満腹感アップにも役立ちます。
オイスターソースでうま味をしっかり引き出しているので、減塩でも満足度が高く、ポン酢をかければさらにさっぱり食べられます。
＼こんな人におすすめ／
・夕方にはもう脳が溶けてる
・だけど自炊ゼロは罪悪感ある
・最小労力でちゃんとした感ほしい！
では、また次回の連載でお会いしましょう！
(もあいかすみ)