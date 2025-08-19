ロイヤルエンフィールドがNew Classic 650の価格を発表、9月1日より受注を開始！【What′s New】（What′s New）

クラシカル且つエレガントな華やかさは、英国ルーツならではの気品を漂わせる！

INT650、GT650、そしてSUPER METEOR650にSHOTGUN650、そしてBEAR650と5モデルが展開されていたロイヤルエンフィールドの空冷並列ツインに、新たにCLASSIC650が加わり9月1日から受注が開始されることになった。

このバイクはその名の通り、ミッドセンチュリー（1950年代）を意識させるような丸みを帯びた柔らかいラインに、明るいトーンの豊かさを表現する感性に包まれた懐かしくも新しさに満ち溢れた、ロイヤルエンフィールドならではのカテゴリー創出だ。

ベースとなっているのは、SUPER METEOR650とSHOTGUN650のループフレームと呼ばれる、ややクルーザー的に車体後半が低くなった構成。

源流となったINT650とGT650の、ビンテージスポーツとしてカフェレーサーに通じる伝統のフレームワークに比べ、よりタウンユースでのバランスに重きを置いている違いがある。

但しこのフレームも、マン島T.T.レースに代表されるコーナーで見事なパフォーマンスを発揮することで知られる英国ハリスパフォーマンスの設計。

SUPER METEOR650もSHOTGUN650も、ツーリングやタウンユースでのハンドリングに、バランスが良く馴染みやすさを与え既に定評のあるシャシーだ。

これにCLASSICは、フロント19インチ、リヤ18インチの組み合わせとして、先行2モデルとも異なる設定となっている。

SOHCで気筒あたり4バルブの並列2気筒は、78mmのボア径で67.8mmのストロークで648cc。

スペックは47ps/7,250rpmに5.33kgm/5,650rpmと中庸をいく表示だが、270°のクランク位相で不等間隔の爆発によるパルシブに後輪が路面を蹴る、グリップ感の強い走りが特徴だ。

このためバランサーが駆動されているが、このマスを含め回転が高くなってもバイブレーションが増大せず意外な伸びで、高速道路でのクルージングも快適さが保たれる。

発表では4つの車体カラーが用意されていて、Vallam Red（ヴァラム・レッド）とBruntingthorpe Blue（ブランティングソープ‧ブルー）が94万9,300円（税込）。

またTeal（ティール）はが96万9,100円（税込）で、Black Chrome（ブラック‧クローム）は99万8,800円（税込）とそれぞれに価格設定されている。

またタンデムシートが標準装備されるものの、そのベースとなるサブフレームごと取り外せて、クラシカルでシンプルな佇まいが楽しめるのもロイヤルエンフィールドならではのコンセプトだ。

まずはその美しいカラーとグラフィックに、走り出すとすぐ馴染めて楽しめるキャラクターなど、実車に直接触れて心をときめかすのを何よりお奨めしたい！

SPECSpecificationsROYAL ENFIELD CLASIC 650エンジン空冷4ストロークOHC4バルブ２気筒総排気量648ccボア×ストローク78×67.8mm圧縮比9.5対1最高出力47ps/7,250rpm最大トルク5.33kgm/5,650rpm変速機6速フレームスチール鋼管ダブルクレードル車両重量243kg（90%燃料搭載時）サスペンションF=テレスコピック倒立R=スイングアーム+2本サスタイヤサイズF=100/90-19 R=140/70R18全長/全幅/全高2,318/892/1,137mmシート高800mm軸間距離1,475mm燃料タンク容量14.8L価格94万9,300円～99万8,800円

