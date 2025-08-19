Âçµð¿Í¥¢¥ó¥É¥ì¤µ¤ó¤¬¼«Ëý¤·¤¿à¥×¥í¥ì¥¹ÉÔÌÓ¤ÎÃÏá¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç£¹Ëü¿ÍÄ¶¤ò½¸¤á¤¿¥Û¡¼¥¬¥óÀï
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡ÛÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤Î¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤¬£··î£²£´Æü¤Ë£·£±ºÐ¤ÇµÞ»à¤·¤Æ¤«¤é£±¤«·î¶á¤¯¤¿¤Ä¡£¥ê¥ó¥°Æâ³°¤ÇÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤Ë¡¢³¤³°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¯¤Î´ØÏ¢µ»ö¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Çµ¼Ô¤Ï°Õ³°¤ÊÂçÊª¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñÌ±Åª±ÑÍº¤Ç½ÀÆ»²È¤Î¥À¥Ó¥É¡¦¥É¥¤¥¨»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤À¡££±£¹£¹£¶Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç¾®ÀîÄ¾Ìé¡¢£²£°£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ç¼Ä¸¶¿®°ì¤òÇË¤ê¡¢½ÅÎÌµé¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼Ä¸¶Àï¤Î¸í¿³ÁûÆ°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°úÂà¸å¤ÏÀ¯¼£²È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁê¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Ç¤âÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÀÆ»²È»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¾®Àî¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥¤¥¨»á¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¡£²¿¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ï²¼²Ð¤Ç¡¢¶½¹Ô¤Ï¥µ¡¼¥«¥¹¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÊÆ£×£×£Å¤Î£Ð£Ì£Å¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Ïà¥×¥í¥ì¥¹ÉÔÌÓ¤Î¹ñá¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢¥À¥á¸µ¤Ç¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥É¥¤¥¨»á¤Ï¡Ö¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥ó¥°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¥Ï¥ë¥¯¥¹¥¿¡¼¤ÏàÉÔÌÓ¤Î¹ñá¤Î±ÑÍº¤Ë¤âÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤Î½ÉÅ¨¤À¤Ã¤¿¸Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡££¸£·Ç¯£³·î¤Î£×£×£Å¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£³¡×¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¥É¡¼¥à¤Ë£¹Ëü£³£±£·£³¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ò½¸¤á¤¿£²¿Í¤Î°ìÀï¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£àÂçµð¿Íá¤È¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹É¾ÏÀ²È¤ÎÌçÇÏÃéÍº»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¶½¹ÔÀ®ÀÓ¡¢´ÑµÒÆ°°÷¤ÏÅö»þ¤ÎºÇ¹â¤Ç¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¤¬¡Ø¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¥Û¡¼¥¬¥óÀï¤ò¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤á¤Ã¤¿¤Ë¼«Ëý¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡£¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¸ùÀÓ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê±¿Æ°Éô¡¦½é»³½á°ì¡Ë