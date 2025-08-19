●朝から雲多め。大気不安定で、昼頃からは急な激しい雨や雷も発生するおそれ

●日中の最高気温は各地33度前後。アラート寸前の厳しい暑さに

●今後12時間以内に台風12号発生の予想。今のところ、県内への大きな影響はなし



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう18日(月)は西日本を中心によく晴れていましたが、この時間にかけて日本海から雲が広がってきました。現在、県内付近で天気は崩れていませんが、雲に覆われているところが多くなっています。

一方、日本の南には熱帯低気圧によるまとまった雲が見えます。





現在、宮古島付近にある熱帯低気圧は、今後12時間以内に台風12号へ発達する見込みです。

この先あす20日(水)にかけて、沖縄に最接近。

その後、あさって21日(木)にかけて東シナ海を北上し、九州の西側まで進む予想です。

この台風12号は、あさって21日(木)には熱帯低気圧に衰弱する見通しで、今のところ県内への大きな影響はないと見込んでいます。







きょう19日(火)の県内は湿った空気の流れ込みで、日本海側ほど朝から雲が広がりやすく、日ざしは控えめになりそうです。

大気の状態も不安定で、昼頃からはところどころで雨雲が発達し、急な激しい雨や雷も発生するおそれがあります。変わりやすい空模様にご注意下さい。





日中の最高気温は各地33度前後まで上がり、きょう19日(火)も蒸し暑くなりそうです。





あす20日(水)からも夏空が続く予想です。

22日(金)頃までは台風の動向次第で、大気の不安定度が増す心配がありますが、大きく天気の崩れる心配はないと見込んでいます。

引き続き気温は高く、身体に堪える暑さは来週にかけて続く見通しです。

体調第一で、猛暑の対策をしっかり行いましょう。





熱中症情報です。

きょう19日(火)は熱中症警戒アラートは発表されていませんが、アラート寸前の厳しい暑さとなりそうです。きょう19日(火)も熱中症の予防を入念に行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）