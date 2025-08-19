プロ野球・巨人の浅野翔吾選手が、ケガで戦線離脱を余儀なくされた中でも得たプラスの時間について明かしました。

3年目を迎えた浅野選手は5月7日に今季初昇格。その後、2試合連続でホームランを放つなど躍動を見せましたが、6月5日に死球を受け「右尺骨茎状突起不全骨折」で離脱を余儀なくされました。それでもリハビリを終え、3軍戦で実戦復帰を迎えると同日ホームランを記録。試合後に、故障班で得た手応えを口にしていました。

同時期ケガで離脱していた岡本選手にアドバイスをもらったという浅野選手。「バットの出し方だったりとか、試合で打てない時の気持ちの持ち方とか」と、これを振り返り、助言が3軍戦でのホームランにつながったことを明かします。さらに打撃にも変化があったそう。岡本選手のアドバイスを受けて打ち方をガラッと変え、マシン打撃の映像を撮っては岡本選手に送って助言をもらったことを明かしました。

また気持ちの持ち方については「遠慮するな。グラウンドに立ったら自分が勝たせるくらいの気持ちでやった方が結果が出ると思うから、周りを気にせずにやれ」と言葉をもらったといいます。

リハビリでの日々はもどかしい思いも多かったそうですが、これらを振り返り「いい故障班の期間を送れたかなと思うので、それをしっかり打席でまとまってできている」と、復帰への手応えを口にしました。

さらに岡本選手だけではなく、駒田徳広3軍監督や桑田真澄2軍監督からも言葉をもらったそう。駒田3軍監督とのやりとりは「踏み込み方とかを教えてもらって。『やれ』っていうんじゃなくて『やってみて、またどうか教えて』みたいな。気持ちを理解してくれるというか、やりやすいようにやらせていただいてる」と語り、桑田2軍監督には「無理だけはしないように。痛いんだったらすぐに痛いって言って。また故障班にいくことが一番最悪なことだから、最悪だけ避けよう」と言葉をもらい、プレーを重ねていることを明かしました。

最後に「早く一軍に行けるように、二軍で頑張って活躍するので応援よろしくお願いします」とファンへ呼びかけた浅野選手。今後の躍動にも期待がかかります。

